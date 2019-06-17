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Не лише зайва вага: учені розповіли, чим загрожує офісна робота

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Офісна робота має низку недоліків - фото 1
Офісна робота має низку недоліків

Робота в офісі передбачає тривале сидіння на кріслі, що може загрожувати людському організму розвитком цілого букета порушень. Причому все це – не враховуючи можливий стрес. Розповідаємо вам, чим іще небезпечна робота в офісі.

Фахівці британської спільноти Mind розповіли, як може шкодити здоров'ю людей офісна робота. За словами експертів, офісні працівники повинні особливо уважно стежити за самопочуттям, а також слідувати здоровим правилам і рекомендаціям, щоб зберегти організм від руйнувань, які загрожують йому через такий тип роботи.

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Стрес. Фахівці стверджують, що більшість офісних службовців сприймають свою роботу як головний стрес у житті. Постійне перебування в закритому просторі і в атмосфері шуму, серед великої кількості людей, рутинних обов'язків, які не приносять морального задоволення, а також необхідність стримувати свої емоції – все це грає роль дуже суттєвого чинника стресу.

Офісна робота завжди супроводжується стресом - фото 334911

Зайва вага. Дослідники виявили, що майже половина молодих офісних працівників у перший рік роботи значно додає у вазі. Згаданий вище стрес вносить у цей процес свою лепту, адже способом впоратися з ним для багатьох людей стає їжа. Якщо врахувати, що офісна робота асоційована з малорухомістю, а перекусами, як правило, є фастфуди – можна легко уявити, як відбувається перебір калорій.

Захворювання хребта. Ще один бич офісних службовців – регулярні болі в шиї, лопатках або попереку, тунельний синдром. При тривалому сидінні на одному місці напружуються стегнові м'язи, що залишає без роботи глютеальні м'язи, розташовані в області сідниць. Наслідком їх ослаблення цілком можуть стати "затиски" і болі в спині.

У офісних працівників часто болить спина - фото 334913

Неправильне харчування і несприятливі процеси в організмі, що відбуваються у зв'язку з малорухливим способом життя в офісних працівників можуть всього за кілька років спровокувати появу небезпечних захворювань.

Через п'ять років роботи в офісі у людини можуть розвинутися тромбоз, атеросклероз і геморой – на їх виникнення впливають збитий режим харчування і надбавка у вазі разом з сидячим способом життя. Через десять років офісної роботи у людей часто розвиваються гастрит, імпотенція і діабет 2-го типу, – констатували експерти.

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Джерело: medikforum
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