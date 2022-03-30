Скільки жителів України покинули свої домівки через війну: свіжі дані

Уже впродовж 35 днів війни триває масова евакуація українців з небезпечних міст та областей. В ООН підрахували, скільки громадян України уже покинули свої домівки.

Як пише CNN, з початку злочинного військового вторгнення Росії на територію України кордон перетнуло 3,9 мільйона українців. А ще приблизно 6,5 мільйона громадян були вимушено переміщені через війну. Про це заявила помічниця генсекретаря ООН із гуманітарних питань Джойс Мсуя на засіданні Ради Безпеки ООН 29 березня.

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В ООН також зазначили, що, за офіційними даними, з 24 лютого загинуло 1119 мирних громадян — з них 99 дітей. Однак реальні показники значно вищі.

Складною залишається гуманітарна ситуація у багатьох містах. Через обстріл гуманітарні конвої часто не можуть доїхати до людей. "Вони у пастці. У відчаї. У жаху. У деяких районах навіть небезпечно ховати мертвих", — заявила Мсуя.

Україна — це гуманітарний парадокс: поруч із крайнім насильством ми бачимо дивовижну доброту, глибоку солідарність та трепетну турботу. Я надихнута безперервною відданістю цих людей, і ми повинні продовжувати підтримувати їхню роботу, — додала помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань.

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