Продуктовий кошик у Польщі, Румунії та Угорщині: скільки потрібно викласти

На жаль, українці вимушені покидати свої оселі, щоб врятуватися від війни. Деякі з них переїжджають на захід України, а деякі – за кордон.

У мережі вже порівняли, у скільки обійдеться проживання на місяць у Польщі, Румунії й Угорщині. Нагадаємо, це три найпопулярніші країни, які обирають українці, щоб врятуватися від війни за кордоном.

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Для створення інфографіки використали портал Numbeo. З його допомогою можна було побачити, в якій з країн найдорожче жити українським біженцям. Експерти порівнювали ціни на воду, овочі. фрукти, молочні продукти, хліб, м'ясо, транспорт, а також оренду.

Порівняння цін на продуктовий кошик у Польщі, Угорщині та Румунії

*ціни вказані в євро та є приблизними; вони можуть відрізнятися по всій країні.

У середньому на одну людину найвищі витрати в Польщі – близько 510 євро, а найнижчі в Румунії – 463 євро.

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