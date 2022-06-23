У скільки обійдеться відновлення України після війни: приголомшлива сума

Україну після війни з Росією потрібно буде відбудовувати

На жаль, російські військові щоденно руйнують низку об'єктів в Україні. І це не припиняється ані вдень, ані вночі. Й уже є попередні підрахунки, у скільки обійдеться відновлення нашої держави.

Своїми прогнозами поділився очільник Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр. Він у Bloomberg розповів, що на відновлення України після війни піде щонайменше 1,1 трильйона доларів.

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Мовиться про допомогу від міжнародних партнерів, яка сприятиме відшкодуванню збитків. Сам Хойєр підкреслив, що Європа "має зіграти найбільшу роль" у забезпеченні фінансами нашої держави. Щоб Україна мала можливість відновитись після війни, розв'язаної Росією.

Зауважимо, що 23 – 24 червня лідери ЄС зустрічаються під час саміту у Брюсселі. У його рамках обговорять план реконструкції нашої держави, а також надання їй статусу кандидата на членство в ЄС.

Нагадаємо, що останній пакет фінансової допомоги Європейська комісія запропонувала у травні. Він передбачає покриття частини витрат нашої держави. А його розмір становив майже 5 мільярдів євро на кожен місяць.

Вернер Хойєр зауважив, що він пробує зайнятись перерозподілом Європейського інвестбанку. Мовиться про суму від 1 до 1,5 мільярда євро, які спрямують на відновлення України. Ухвалити ці кроки, зі слів глави ЄІБ, можуть упродовж тижня.

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