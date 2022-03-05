Скільки американців за закриття неба над Україною: опитування від Reuters

В громадян США вирішили розпитати, які рішення президента вони підтримують щодо України. І з кожним тижнем американці все рішучіші та готові до дій, які можуть позначитись і на їхньому житті.

Агентство Reuters провело чергове опитування серед американців, результати якого добряче можуть здивувати. Виявилось, що обурення громадян США лише зростає через військове вторгнення РФ в Україну. Тому президент Джо Байден змушений буде ухвалювати значно жорстокіші рішення щодо Кремля.

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74% опитаних підтримують закриття неба над Україною, ще 80% готові розірвати договори про закупівлю російських нафти та газу. 62% людей погодились платити за паливо дорожче, аби лиш захистити Україну.

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Майже 77% американців вважать, що США повинні арештувати активи всіх російських олігархів та загалом оточення Путіна. 81% опитаних впевнені, що уряд США також має ввести додаткові санкції проти Росії. Ще 72% за те, щоб поставляти зброю в Україну.



Але найбільший подив в експертів викликало те, що близько 74% американців заявили, що США повинні прийняти українських біженців. До слова, рішення Байдена зараз підтримують 45% респондентів.

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