Скільки американців вважають Україну дружньою країною: цікаве опитування

Нещодавно американці взяли участь у черговому опитуванні. Воно пролило світло на ставлення громадян США до українців, а також росіян. Радіо MAXIMUM ділиться з вами результатами.

Так, передає The New York Times, посилаючись на опитування YouGov, 4 з 5 американців позитивно ставляться до України.

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Україна – союзник, а Росія – ворог

Результати опитування такі: 81% американців переконаний, що Україна – союзник або просто дружня країна. Що ж стосується Росії, то 70% вважають її найбільшим ворогом. Отака оця малята!

Цікаво, що до України американці ставляться прихильніше, ніж до Франції або Японії. Натомість найнижчий показник у Великої Британії, Канади й Австралії.

З-поміж тих 81% громадян США, які позитивно ставляться до України, – 29% вважають нашу країну своїм союзником.

Цікаво, що 10% американців не можуть з впевненістю сказати, що наша країна – дружня.

Що ж стосується політичних вподобань, то тут відмінностей нема. Нашу країну позитивно сприймають як виборці Демократичної, так і Республіканської партій.

А от Росію ворогом вважають уже 70% американців. Цікаво, що ця цифра вища, ніж у Північної Кореї чи Ірану.

Для порівняння, у вересні 2019 року аж 36% американців не могли впевнено сказати, чи дружня Україна. І лише 41% громадян США назвав нашу країну дружньою або союзником.

До слова, YouGov – американська компанія, яка проводить онлайн-опитування. Вона оцінює погляди мешканців США з 2017 року.

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