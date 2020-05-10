З'явився сайт, що показує, які користувачі одночасно слухають один і це й же уривок пісні

Кожну секунду понад 30 тисяч користувачів Spotify включають одну і ту ж пісню. Про це дізналися розробники сервісу, запустивши сайт Listening Together – він демонструє двох випадкових людей, які одночасно слухають один і той же уривок композиції.

Сайт показує місце розташування користувачів разом з відстанню між ними (частіше це тисячі кілометрів) і програючи уривок, який у них запущений. Виходить, так одну пісню можуть слухати вже як мінімум троє.

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За словами представників Spotify, подібний сайт ще у 2014 році придумав художник Кайл Макдональд, але тоді у сервісу було не так багато користувачів.

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