Скільки українців уже подали заявку у порталі Дія на отримання 6 500 гривень від держави

8 березня стартували виплати матеріальної допомоги за програмою "єПідтримка". Читайте далі, скільки українців уже скористалися цією послугою.

Як пише пресслужба сервісу "Дія" у Telegram, українці подали уже 1 мільйон заявок. Стільки громадян розраховують на допомогу від держави у розмірі 6500 гривень.

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Отримати 6500 грн єПідтримки можна з учорашнього дня. А 1 мільйон заявок менше, ніж за добу означає, що ця послуга необхідна для вас, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що програма спрямована на підтримку українців з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії. Фінансову допомогу можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОПи усіх груп.

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