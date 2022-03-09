Нацбанк закликав не вивозити готівкову гривню за кордон: чому це важливо

Шукаючи прихистку від війни за кордоном, українці беруть з собою чимало готівки. Однак у Національному банку України не рекомендують так робити. Пояснюємо далі, чому.

Так, пресслужба НБУ рекомендує українцям, які планують евакуюватися у країни Європи, не вивозити із собою готівкову в гривнях. Найкраще внести кошти на свої картки. Так набагато безпечніше і ви зможете легко розрахуватися платіжними картками за кордоном або знімати у банкоматах валюту уже по прибутті.

До слова: Чому важливо зараз розраховуватися карткою, а не готівкою

З початку війни значна частина українців не мала змоги обміняти гривню на валюту в обмінниках, і люди купували долари та євро за шаленим курсом на чорному ринку. Але цього можна уникнути й зекономити.

Національний банк розуміє цю проблему і вже працює над її вирішенням з центральними банками сусідніх країн, але це займе час, тому якщо ви ще не перетнули кордон, рекомендуємо поповнити свій банківський рахунок в Україні та безпечно використати за кордоном свою платіжну картку, тоді курс конвертації буде набагато кращим, ніж курс "чорного ринку", – йдеться у повідомленні.

Як готівку перевести на свою картку

у відділенні банку, маючи із собою паспорт;

через платіжні термінали, які приймають готівку.

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