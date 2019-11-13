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Скільки українців працюють в Польщі: вражаюча цифра

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Скільки українців на заробітках у Польщі - фото 1
Скільки українців на заробітках у Польщі

Польщу не дарма вважають однією із найпопулярніших країн для заробітків серед українців. Однак кількість українських заробітчан у сусідній країні реально дивує.

У Національному банку Польщі підрахували, що всього в країні працюють близько мільйона іммігрантів з різних куточків світу, однак українці тримають лідерську позицію, адже їх майже 900 тисяч!

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"Напруга на ринку праці значною мірою пом'якшується завдяки напливу іммігрантів... Зараз це близько 900 000 українських іммігрантів. Крім того, це також іммігранти з інших країн, зокрема з Білорусі", – заявив директор Департаменту економічного аналізу Національного банку Польщі Яцек Котловський.

Варто розуміти, що ці цифри базуються на офіційній кількості робочих віз, дозволів та проживання, довідок роботодавців, карт поляка та застрахованих іноземців. До того ж, у середньому мігранти проводять на заробітках майже 7 місяців у році.

Українців найбільше серед мігрантів у Польщі та Європі загалом - фото 367800
Українців найбільше серед мігрантів у Польщі та Європі загалом

Відзначимо, що українських іммігрантів чимало не лише в Польщі, а й взагалі в європейських країнах, де вони займаються перше місце за кількістю серед представників інших національностей.

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Джерело: liga.net
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