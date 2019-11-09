Експерти назвали головну помилку при зборі ручної поклажі

Чого не слід брати у ручну поклажу

Співробітники авіакомпанії Emirates дали практичні поради пасажирам, які допоможуть правильно зібрати ручну поклажу і головне – нічого не забути. Збережіть собі, аби скористатися ними під час наступної мандрівки!

У переліку обов'язкових предметів, які потрібно взяти з собою в салон літака виявилися: бальзам для губ, маска для сну, зволожуючий крем, смартфон і навушники з шумопоглинання.

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Продовжує список тонік для обличчя, який допоможе освіжитися, хороший дорожній адаптер для зарядки та живлення електронних пристроїв. У літак фахівці порадили також взяти пляшку води. На їхню думку, достатнє пиття знижує ризик зневоднення, а також дозволяє легше перенести зміну часових поясів.

Окрему увагу співробітники Emirates приділили наявності необхідного одягу. За їх словами, перед поїздкою слід поцікавитися прогнозом погоди та взяти до уваги час прибуття. Адже температура повітря вночі і вдень часто сильно відрізняється. Отримана інформація дозволяє вирішити, які предмети краще покласти в ручну поклажу, а які в багаж.

Експерти рекомендують не брати з собою зайві речі

Серед інших порад:

загортування одягу у валики, щоб не було складок,

прибирати вбрання для особливих заходів в окрему сумку і перевозити його тільки в багажі.

Крім цього, експерти рекомендують уникати в ручній поклажі громіздкого електронного обладнання. Це, на думку бортпровідників, дозволить полегшити проходження контролю безпеки.

В авіакомпанії також порадили відмовитися від книг і туристичних буклетів в багажі, які часом займають багато місця і додають вагу. Замість цього краще взяти з собою гаджет або тонкий ноутбук, куди заздалегідь завантажити електронні версії.

Найчастішою помилкою пасажирів при зборі ручної поклажі, співробітники Emirates назвали неефективне планування подорожі, через яке в сумці виявляється багато непотрібних речей.

Завжди заздалегідь обмірковуйте, що вам знадобиться під час рейсу, і головне, в якому порядку ви ці речі будете діставати. В іншому випадку, часто доведеться розпаковувати майже пів сумки, перш ніж дістатися до потрібної речі, – заявляють члени екіпажу.

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