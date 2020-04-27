Скільки українців порушили карантин у поминальні дні

Через пандемію коронавірусу в Україні введено режим карантину, який не зникає і на період релігійних заходів. Однак деякі українці все ж порушили правила самоізоляції, щоб вшанувати померлих у поминальні дні. Скільки громадян відвідали кладовища – читайте далі.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, попри карантинні обмеження майже 13 тисяч громадян відправились на кладовища у поминальні дні в квітні, аби вшанувати пам'ять померлих. Відзначимо, що у попередні роки кількість людей коливалась на рівні 5-7 мільйонів, тож це доволі хороший показник свідомості громадян у цей складний час.

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"Українці дуже відповідально ставляться до карантину – як на католицький та православний Великдень, так і в поминальні дні більшість із них дослухалися до закликів дотриматися обмежень", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в країні рекомендовано зачинити кладовища для відвідувань, аби уникнути масового скупчення людей у релігійні свята. Також Православна церква України перенесла поминальні дні на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня).

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