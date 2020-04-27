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Українські зірки долучилися до челенджу і записали відео подяки працівникам кризової сфери
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Українська актори, телеведучі, та шоумени підхопили всесвітній флешмоб і записали відео подяки медикам, пожежникам і поліцейським, які продовжують рятувати життя під час світової пандемії.
Зірки телеканалів ICTV, Новий канал і СТБ записали відео, на якому просто мовчки аплодують. Серед тих, хто долучився до челенджу – Сергій Притула, Леся Нікітюк, Ектор Хіменес-Браво, Олександр Педан, Надія Матвєєва, Алла Костромічова, Іраклі Макацарія, Михайло Присяжнюк, Павло Костіцин та багато інших. Також до флешмобу приєдналися актори серіалів "Кріпосна", "Поки всі вдома", "Перші ластівки" та "Спіймати Кайдаша".
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Так, відомі українці подякували усім працівникам крисової сфери: медикам, Національній гвардії України, пожежним, кур'єрам, продавця та фармацевтам, поліціянтам.
"Лікарі сьогодні – на передовій боротьби з пандемією. І, як і нашим бійцям на фронті, їм потрібна наша підтримка. Всебічна. Хтось підвозить лікарів на роботу, хтось волонтерів в області забезпечення медустанов захисним спорядженням, хтось фінансує придбання апаратів ШВЛ. Однак не кожен може особисто подякувати. І не тільки лікарям, але всім працівників, що виходять на роботу, щоб забезпечити наш спокій. Тому подібні флешмоби – це прояв моральної підтримки. Ви нам не байдужі, ми віримо у вас і дякуємо вам!" – каже Сергій Притула.
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