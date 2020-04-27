Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 27 квітня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 27 квітня: в Україні виявлено 9009 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 392 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 27 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 647 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 25 489 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 9 009 Одужали 864 Померли 220

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 375) та в місті Києві (1 220). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 398 Волинська область 254 Дніпропетровська область 310 Донецька область 52 Житомирська область 351 Закарпатська область 375 Запорізька область 204 Івано-Франківська область 761 Кіровоградська область 337 Київ 1220 Київська область 570 Львівська область 358 Луганська область 29 Миколаївська область 115 Одеська область 240 Полтавська область 173 Рівненська область 522 Сумська область 95 Тернопільська область 612 Харківська область 196 Херсонська область 88 Хмельницька область 72 Чернівецька область 1375 Черкаська область 267 Чернігівська область 35

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-04-2020:

Захворіли 2 971 669 Одужали 865 733 Померли 206 544 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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