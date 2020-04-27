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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 27 квітня

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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 27 квітня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 27 квітня: в Україні виявлено 9009 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 27 квітня - фото 400312

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 392 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 27 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 647 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 25 489 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 9 009
Одужали 864
Померли 220

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 375) та в місті Києві (1 220). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 398

Волинська область

 254

Дніпропетровська область

 310

Донецька область

 52

Житомирська область

 351

Закарпатська область

 375

Запорізька область

 204

Івано-Франківська область

 761

Кіровоградська область

 337

Київ

 1220

Київська область

 570

Львівська область

 358

Луганська область

 29

Миколаївська область

 115

Одеська область

 240

Полтавська область

 173

Рівненська область

 522

Сумська область

 95

Тернопільська область

 612

Харківська область

 196

Херсонська область

 88

Хмельницька область

 72

Чернівецька область

 1375

Черкаська область

 267

Чернігівська область

 35

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 27 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-04-2020:

Захворіли 2 971 669
Одужали 865 733
Померли 206 544

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 27 квітня - фото 400106

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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