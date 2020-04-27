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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 27 квітня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 27 квітня: в Україні виявлено 9009 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 392 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 27 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 647 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 25 489 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|9 009
|Одужали
|864
|Померли
|220
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 375) та в місті Києві (1 220). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|398
|
Волинська область
|254
|
Дніпропетровська область
|310
|
Донецька область
|52
|
Житомирська область
|351
|
Закарпатська область
|375
|
Запорізька область
|204
|
Івано-Франківська область
|761
|
Кіровоградська область
|337
|
Київ
|1220
|
Київська область
|570
|
Львівська область
|358
|
Луганська область
|29
|
Миколаївська область
|115
|
Одеська область
|240
|
Полтавська область
|173
|
Рівненська область
|522
|
Сумська область
|95
|
Тернопільська область
|612
|
Харківська область
|196
|
Херсонська область
|88
|
Хмельницька область
|72
|
Чернівецька область
|1375
|
Черкаська область
|267
|
Чернігівська область
|35
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-04-2020:
|Захворіли
|2 971 669
|Одужали
|865 733
|Померли
|206 544
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
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