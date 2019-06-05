Скільки триває жіночий оргазм: відповідь науковців

Чоловіків турбує не лише питання, як довести кохану до оргазму, а й скільки він триває. Розповідаємо вам, аби ви не дивувалися, що щось пішло не так.

По-перше, нагадаємо, що в одному з досліджень науковців з'ясувалося, що жінки ладні імітувати оргазм лише для того, аби не засмучувати нас. Власне, нове спостереження дозволить вам вкотре пересвідчитися, чи не прикидається вона.

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Для того, щоб зробити певні висновки, науковці провели експеримент. У ньому жінкам потрібно було спочатку мастурбувати, доводячи себе до оргазму. Після цього науковці опитали їх, аби дізнатися, коли почався оргазм і коли він завершився. При цьому використовувалося обладнання, яке моніторило показники.

Отже... момент істини. Прилади показали, що оргазм тривав у середньому 25 секунд (похибка у 15 секунд). Однак, інша група науковців підрахувала, що оргазм може тривати 36 секунд з похибкою у 24.

Цікаво, що дівчата у середньому назвали цифру в 13 секунд. Науковці пов'язала це зі спотворенням сприйняття часу під час активності ділянок мозку, які відповідають за задоволення.

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