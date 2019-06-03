Довжина таки має значення: науковці вразили новим відкриттям

Можете сховати лінійку, адже вона вам не знадобиться

Кожен чоловік бодай раз у житті замислювався над тим, що ж потрібно зробити або чого досягти, аби кобіти не могли встояти перед ним. Утім, якщо кар'єра, спортивне тіло та галантність потребують докладання зусиль, то є один чинник, над яким не потрібно працювати аж ніяк.

Результати дослідження, які були опубліковані в онлайн-виданні Королівської спільноти науки, вразили чоловіків несподіваним відкриттям. Отже, що у вас має бути довгим, аби вона аж пищала від задоволення?

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Утім, для того, щоб зробити такі висновки науковцям потрібно було неабияк попрацювати. Вони виміряли 9 тисяч військових армії США. Найбільше їх цікавило співвідношення кінцівок і тіла. Після цього тіла піддослідних були замінені за допомогою графіки: до прикладу, комусь видовжили руки, комусь вкоротили торс або ще щось у цьому ж дусі. Після цього світлини показували жінкам.

Отже, жінки заявили, що їм надзвичайно подобаються чоловіки з... секунда інтриги... довгими ногами. Отак-от!

Дослідники пов'язують з тим, що деякі хвороби, які передаються спадково – діабет другого типу, захворювання серця, підвищений артеріальний тиск – властиві людям саме з короткими ногами. А бажання вибрати здорового чоловіка для продовження роду – не останній за важливістю пункт!

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