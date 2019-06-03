Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Ліга Чемпіонів

Довжина таки має значення: науковці вразили новим відкриттям

  • 96
Можете сховати лінійку, адже вона вам не знадобиться - фото 1
Можете сховати лінійку, адже вона вам не знадобиться

Кожен чоловік бодай раз у житті замислювався над тим, що ж потрібно зробити або чого досягти, аби кобіти не могли встояти перед ним. Утім, якщо кар'єра, спортивне тіло та галантність потребують докладання зусиль, то є один чинник, над яким не потрібно працювати аж ніяк.

Результати дослідження, які були опубліковані в онлайн-виданні Королівської спільноти науки, вразили чоловіків несподіваним відкриттям. Отже, що у вас має бути довгим, аби вона аж пищала від задоволення?

І ще: Як покращити якість сексу у тривалих стосунках: кілька простих секретів

Утім, для того, щоб зробити такі висновки науковцям потрібно було неабияк попрацювати. Вони виміряли 9 тисяч військових армії США. Найбільше їх цікавило співвідношення кінцівок і тіла. Після цього тіла піддослідних були замінені за допомогою графіки: до прикладу, комусь видовжили руки, комусь вкоротили торс або ще щось у цьому ж дусі. Після цього світлини показували жінкам.

Жінки віддають перевагу чоловікам з довгими ногами - фото 331715

Отже, жінки заявили, що їм надзвичайно подобаються чоловіки з... секунда інтриги... довгими ногами. Отак-от!

Дослідники пов'язують з тим, що деякі хвороби, які передаються спадково – діабет другого типу, захворювання серця, підвищений артеріальний тиск – властиві людям саме з короткими ногами. А бажання вибрати здорового чоловіка для продовження роду – не останній за важливістю пункт!

Читайте також: Зводять з розуму: науковці розповіли, коли жінки забувають про використання презерватива

Джерело: Maxim online
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1401
Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
  • 29 травня, 21:15
  • 924
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1510319
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл