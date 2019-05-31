Як покращити якість сексу у тривалих стосунках: кілька простих секретів

Пристрасний секс у стосунках дуже важливий, і є кілька секретів, які дозволять зберегти іскру навіть тоді, коли ви разом уже багато років. Ділимось ними з вами, щоб ваше інтимне життя набирало нових барв!

Учені залучили в дослідженні 40 тисяч осіб і визначили, що між парами з пристрасним сексом і парами, які втрачають потяг, є щонайменше п'ять ключових відмінностей

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Пари, які зберегли пристрасть у сексуальному житті, приділяли багато уваги "грайливості", практикували сексуальне спілкування один з одним і оральний секс, а також часто урізноманітнювали інтим.

Сексологи стверджують, що пари, задоволені своїм сексуальним життям, докладають зусиль, щоб зберегти "вогник".

Вони запалюють свічки, включають сексуальну музику, розмовляють один з одним про секс і, найголовніше, вони пробують різні нові речі в спальні, щоб секс залишався захоплюючим. Адже варто пам'ятати про те, що причина завжди зводиться до допаміну – нейротрансмітерів, який безпосередньо пов'язаний з центром задоволення в нашому мозку, – стверджує фахівець Джастін Леміллер.

Це дослідження показує також схильність мозку втомлюватися від одноманітності, в тому числі, і в сексі.

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