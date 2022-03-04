Скільки триватиме комендантська година у Києві в суботу та неділю

В українській столиці цими вихідними також діятиме комендантська година. Однак часові рамки влада Києва вирішила не міняти.

Так, у мерії Києва вирішили, що 5-6 березня час комендантської години буде незмінним – вона триватиме з 20:00 до 7:00 щодня. Про це повідомляє КМДА.

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Киян, як і раніше, закликають не виходити на вулиці міста без нагальної потреби. Максимально обмежити своє пересування варто не лише у період комендантської години, а впродовж усіх вихідних.

У КМДА також нагадали, що важливо зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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