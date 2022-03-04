Новий графік роботи метро у Києві: які станції працюють для перевезень

Київський метрополітен оновив графік роботи на 4 березня. Мешканців столиці повідомили, які станції зараз працюють у режимі перевезень.

У метро Києва оприлюднили актуальний графік на 4 березня 222 року. Відзначається, що для перевезень метро і наземний транспорт працюють тільки до 19:00. В інший час станції залишаються у якості укриття для українців.

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Важливо: графік руху може оперативно змінюватись, перевіряйте оновлення на офіційному сайті метрополітену.

За даними пресслужби, у не комендантський час інтервал руху складе приблизно 40 хвилин для тих станцій, які працюють в режимі руху.

Як станції у Києві працюють:

По червоній лінії рух організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет".

рух організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет". По синій лінії поїзди курсують від ст. "Героїв Дніпра" – ст. "Теремки". Без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого".

поїзди курсують від ст. "Героїв Дніпра" – ст. "Теремки". Без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого". Зелена лінія працює від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" – "Червоний хутір".

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