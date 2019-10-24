Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Скільки разів треба їсти для красивої фігури

  • 40
Їжа - фото 1
Їжа / shape

Потрібно чітко розуміти, скільки оптимально їсти протягом дня. Дієтологи відповідають на це складне запитання.

На думку дієтологів, правильного прийому їжі повинно вистачати на чотири-п'ять годин, а достатнім вважається два-чотири прийоми на день.

І ще: Ви здивуєтесь! Учені виявили, як віра у забобони впливає на здоров'я

Правильне харчування залежить від режиму дня, нічного сну і часу підйому. Як зазначають дієтологи, вечерю добре планувати за три-чотири години до сну. В такому випадку вранці буде хороший апетит і повноцінний сніданок.

Правильне харчування є запорукою здорового організму в цілому. Адже від неправильного харчування страждають всі внутрішні органи і навіть нервова система, яка починає працювати зі збоями і таким чином погіршується емоційний стан людини. Також погане харчування має вплив на волосся і шкірні покриви. Зокрема волосся при поганому харчуванні починає швидко випадати і тьмяніти.

Збалансоване харчування - фото 363572
Збалансоване харчування

Читайте також: Ці продукти не можна залишати "на завтра"

Джерело: shape
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
  • Вчора, 18:10
  • 454
Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
  • 21 жовтня, 14:30
  • 17823
Коли переводять годинник 2019: перехід на зимовий час в Україні
  • 18 жовтня, 18:45
  • 3085
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа