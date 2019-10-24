Скільки разів треба їсти для красивої фігури

Потрібно чітко розуміти, скільки оптимально їсти протягом дня. Дієтологи відповідають на це складне запитання.

На думку дієтологів, правильного прийому їжі повинно вистачати на чотири-п'ять годин, а достатнім вважається два-чотири прийоми на день.

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Правильне харчування залежить від режиму дня, нічного сну і часу підйому. Як зазначають дієтологи, вечерю добре планувати за три-чотири години до сну. В такому випадку вранці буде хороший апетит і повноцінний сніданок.

Правильне харчування є запорукою здорового організму в цілому. Адже від неправильного харчування страждають всі внутрішні органи і навіть нервова система, яка починає працювати зі збоями і таким чином погіршується емоційний стан людини. Також погане харчування має вплив на волосся і шкірні покриви. Зокрема волосся при поганому харчуванні починає швидко випадати і тьмяніти.

Збалансоване харчування

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