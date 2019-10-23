Ці продукти не можна залишати "на завтра"

Що не можна тримати у холодильнику два дні

Часто буває так, що страв вдосталь на кілька днів, однак далеко не всі продукти можна їсти навіть на наступний день після приготування. Про це варто знати кожному!

Не завжди виходить правильно розрахувати порцію страв, тому часто смаколики залишаються у холодильнику ще на кілька прийомів їжі. Проте не з усім вдається такий лайфхак, адже є продукти, які не варто вживати на другий день зберігання.

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Нарізані овочі. Очищені та нарізані овочі не рекомендують зберігати понад 12 годин, адже потім вони можуть стати сюрпризом для шлунково-кишкового тракту та викликати болючі відчуття.

Рис. Сирий рис містить чимало спор небезпечних бактерій, більшість з яких помирає під час термообробки. Проте бактерії деяких видів здатні вижити і швидко розмножуються за кілька годин. Деякі штами призводять до складних харчових отруєнь.

Салати, заправлені майонезом. Будь-що з майонезом не можна зберігати більше як добу навіть у холодильнику, не те що за кімнатної температури. Це збільшує ризики отруєння та проблем зі шлунком. Тому святкові салати краще заправляти порційно, якщо все ж смаколику вийшло більше, аніж потрібно.

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