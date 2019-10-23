Ви здивуєтесь! Учені виявили, як віра у забобони впливає на здоров'я

Стукання по дереву, прискіпливе ставлення до чорних котів на дорогах та схрещення пальців "на щастя" – це лише популярні забобони, які не несуть жодних реальних наслідків. Однак вони здатні впливати на самих людей.

Американські психологи розповіли, як віра у забобони впливає на психічний стан людей. Виявилось, що надто емоційним особам така віра допомагає зменшити рівень тривожності. Піддаючись забобонам, людина стає більш впевненою у тому, що вона сама контролює власне життя і майбутнє.

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"Забобон корениться у молодості нашого виду, коли предки не могли зрозуміти сили й примхи природного світу. Виживанню наших предків погрожували хижаки або природні катаклізми", - зазначають у дослідженні.



Важко у це повірити, але забобони ще й здатні покращити продуктивність. Графіці у гольф та учасники різних змагань ставали значно ефективнішими, якщо перед грою схрещували пальці "на щастя" чи мугикали під ніс певні слова.



Тому можна сказати, що виконання забобонів є безкоштовним способом тримати нервову систему на спокійному рівні. Адже навіть стукіт по дереву не вимагає ні грошей, ні надмірних зусиль, але позбавляє тривоги. Гірше ж тоді, коли забобонні люди забувають виконати свої традиційні дії та у них починається паніка.



"Відмова від числа 13 може привести до відносно невеликих витрат з потенційно великою вигодою, що може пояснити, чому у світі взагалі зберігається це марновірство", - додають автори.

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