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Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, щоб схуднути: пояснення вчених

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Наскільки часто потрібно тренуватися - фото 1
Наскільки часто потрібно тренуватися

Здавалося б, чим більше ми тренуємося, тим швидше схуднемо. Але науковці можуть з цим твердженням посперечатися. Вчені з Університету Алабами в Бірмінгемі з'ясували, скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, щоб досягнути бажаного результату.

На думку фахівців, потрібно знати міру. А спостереження показало, що учасниці, котрі займалися 4 рази на тиждень, втрачали у повсякденному житті на 200 ккал на день більше. Цікаво, що ті, хто приділяв тренуванням 6 разів на тиждень, – на 150 ккал менше.

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Чотири тренування на тиждень підходять тим, хто хоче витрачати калорії не тільки в спортзалі, але і в інший час. З такою періодичністю можна робити і силові, і кардіотренування.

Високоінтенсивні інтервальні тренування не варто влаштовувати надто часто: двічі на тиждень буде достатньо. В інші дні можна робити кардіотренування середньої інтенсивності.

З бігом теж не варто переборщувати. Досвідчений тренер з бігу і фізіолог Сюзан Пол радить почати з трьох бігових тренувань на тиждень і якщо є охота доповнити програму ще двома крос-тренуваннями. Наприклад, танцями, йогою, Зумбо й іншими.

Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, щоб схуднути: пояснення вчених - фото 449378

Тож, якщо ви хочете досягнути бажаного результату, не потрібно займатися ледь не щодня. Достатньо буде тренуватися чотири рази на тиждень.

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Джерело: News You
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