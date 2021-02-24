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5 крутих вправ, які ефективно спалюють жир
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Якщо бути відвертими, не всі ми фанати бігу та намагаємося замінити його іншими інтенсивними тренуваннями для спалювання жиру. Тому ділимося з вами ефективними вправами, які не гірше допомагають боротися з надмірною вагою.
За словами директора Асоціації спорту США і тренера у спортивній школі Mark Fisher Fitness у Нью-Йорку Гарольда Гіббонса, усім, хто хоче швидко схуднути, головне – не біг, а тренування підвищеною інтенсивності. Тому читайте, дізнавайтеся і зберігайте собі комплекс вправ, які ефективні при спалюванні зайвих кілограмів.
Це цікаво: Як часто треба тренуватися для ефективного схуднення
1. Стрибки зі скакалкою
Якщо цю вправу виконувати з частотою 100 – 120 стрибків на хвилину, тоді швидкість спалювання калорій становить 13 ккал/хвилину. Тому висновок такий: чим інтенсивніше тренування і більше залучено м'язів, тим швидше вдається схуднути.
2. Вправа для плоского живота
Енергійне чергування присідання та відтискання дозволяє "перевести свій організм у режим спалювання калорій". Якщо конкретніше, в ідеалі повних 10 циклів потрібно зробити за 1 хвилину (один цикл спалює 1,43 калорії).
3. Велотренажер
Займатися на велотренажері – заняття теж не з легких і неабияк виснажує. Однак гарна новина полягає в тому, що зараз мова не йде про звичний нам тип такого тренажера, на якому потрібно крутити педалі 30 – 40 хвилин, а про той, який може за 60 секунд спалити 87 калорій. І це досить заманливо, враховуючи ще одну перевагу – на такому велотренажері ніхто не може займатися довше 1 хвилини.
4. Тренування з канатом
Тут принцип також простий – чим вага каната більша, тим швидшою і помітнішою буде боротьба із зайвими кілограмами. І через хвилину активного виконання вправи ви зможете спалювати 10,3 калорії на хвилину.
5. Стрибки у висоту
На завершення ділимося ще однією простою вправою, яку легко виконувати в домашніх умовах. Учені з одного з американських університетів встановили, що якщо безперервно стрибати 20 секунд з максимальною частотою і 10 секунд відпочивати, то можна спалити 13,4 калорії за 60 секунд. Але є ще один аргумент, який послужить для вас мотивацією почати тренування вже сьогодні – активне спалювання калорій спостерігали й після тренування.
Тож не лінуйтеся робити перші кроки назустріч омріяній фігурі. Тим паче до весни залишаються лічені дні, а це означає, що скоро ми всі зможемо поскидати важкий зимовий одяг.
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