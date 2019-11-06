Названо найбільший недолік віддаленої роботи

Робота вдома може здаватись мрією для офісних працівників, однак вона має і свої вагомі мінуси. Медики розповіли, чому віддалена робота може впливати на стан здоров'я.

Робота в офісі завжди має чимало нюансів, які впливають саме на робочий процес. Тут і колектив, і шум, і додаткові нюанси, і навіть шлях додому і назад. Проте фріланс і домашня праця також не є настільки ідеальними. Виявилось, що віддалені роботяги отримують ще більше негативу, аніж їх офісні колеги.

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За даними Міжнародної організації праці при ООН, у рамках якої проаналізували дані 15 країн, люди, які працюють віддалено, частіше мають проблеми зі сном та тривожністю. Рівень стресу був значним у всіх піддослідних, але серед офісних працівників від нього страждав кожен четвертий, а серед віддалених – майже 40%! Подібні результати були і щодо безсоння.

Варто розуміти, що постійний стрес та безсоння впливає на серцево-судинну систему, метаболізм та нормальну роботу мозку.

Віддалена робота також не корисна

Чому ж віддалена робота має такі мінуси? За словами науковців, причина у тому, що люди починають змішувати всі свої справи: і домашні, і романтичні, і робочі.

Як працювати найкраще? Один з провідних авторів дослідження наголосив, що найліпше для самопочуття є режим роботу, у рамках якого 2 дні людина працює вдома, а решту часу – в кафе чи офісі.

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