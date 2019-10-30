Скільки можна з'їсти імбиру без шкоди для здоров'я

Імбир – найпопулярніший корінь, який зміцнює імунітет, але має низку "але". Німецькі медики застерігають: зловживання ним може викликати побічні ефекти. Тому вони вирішили розповісти, скільки імбиру можна з'їдати без шкоди для здоров'я!

Багато людей при перших симптомах хвороби починають старанно пити чай з імбиром. І дійсно, імбир володіє природними лікувальними властивостями і може покращувати травлення, зміцнювати імунну систему.

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Проте, слід дотримуватися обережності при дозуванні: добова доза не повинна перевищувати чотирьох грамів, констатують фахівці. Лікарська рослина може допомогти при багатьох недугах, але, як і інші продукти, має вживатися у помірних кількостях, нагадали вони.

Імбирем не слід зловживати

Чим загрожує передозування імбиром?

Проблеми зі шлунком. Через занадто велику кількість імбиру може виникати печія. Імбирний чай після їжі може зменшувати здуття живота та стимулювати травлення, але також і спонукає травну систему виробляти більше шлункової кислоти. Людям, схильним до печії, слід випивати лише кілька ковтків напоїв з імбиром.

Розрідження крові. Ті, на кого очікує хірургічне втручання, або ті, кому його вже робили, повинні утриматися від споживання імбиру. Лікарська рослина розріджує кров. Це може мати небезпечні наслідки у зв'язку з операціями.

Крім того, імбир може посилити менструальні спазми. Жінкам рекомендується виключати імбир зі свого раціону під час вагітності.

Бережіть себе та пам'ятайте, що у всьому потрібно знати міру!

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