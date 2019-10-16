Як зміцнити імунітет восени: прості та приємні способи

Восени імунітет наш регулярно стикається з випробуваннями: холод, сльота, дефіцит сонця і віруси постійно випробовують на міцність захисні функції організму. Але в наших силах зміцнити їх. Експерти розповіли про те, як зробити цей процес максимально приємним.

Головні вороги імунітету – стреси, малорухливий спосіб життя і незбалансоване харчування. Медики рекомендують восени приділяти достатньо часу заняттям, що заспокоюють нерви, їсти більше вітамінів, а також постійно рухатися.

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Зміна сезонів – завжди стрес для організму. Якщо до цього додаються й інші стресові ситуації, здоров'я опиняється під загрозою. Тому важливо достатньо відпочивати, висипатися і бодай раз на тиждень присвячувати час заспокійливим практикам – йозі, медитації, спа-процедурам.

Приділяйте достатньо часу сну

Наприклад, масаж помітно знижує рівень гормону стресу. А в лазні, через високу температуру, повністю відсутні бактерії, що можуть викликати захворювання. Поєднання цих процедур матиме позитивний вплив на здоров'я.

Спорт також відмінно впливає на здоров'я нервової системи. Два тренування на тиждень знижують ризик захворіти на застуду на 10%. Важливо також рухатися протягом усього дня, наприклад, гуляти в парку. Це не тільки поліпшить настрій, а й допоможе організму отримати вітамін D, настільки важливий для міцного імунітету.

Восени потрібно вживати достатню кількість вітамінів, включати в раціон сезонні ягоди, овочі та фрукти. Пити зелений чай, щоб підвищити рівень антиоксидантів, необхідних імунній системі.

Додайте до раціону якомога більше овочів і фруктів

На чашечку чаю обов'язково запрошувати друзів – спілкування з ними надзвичайно важливе для гарного настрою. Варто знайомитися і з новими людьми, це також сприяє зменшенню стресу.

А ось алкоголь й інші шкідливі речовини, навпаки, ведуть до ослаблення імунітету. Фахівці рекомендують повністю відмовитися від шкідливих звичок, якщо хочете завжди залишатися здоровими.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте залишатися на позитиві з Радіо МАКСИМУМ ;)

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