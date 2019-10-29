Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін

Прості способи зміцнити імунітет восени, які доступні кожному

  • 35
Як не захворіти восени - фото 1
Як не захворіти восени

Холодна пора року збільшує шанси захворіти, тому краще провести профілактику, аніж потім лікуватися. Розповідаємо, як бюджетно і без зайвих зусиль покращити імунітет восени.

Не обов'язково намагатись споживати всі можливі вітаміни та шукати таємничі способи не захворіти, якщо є доволі доступні та прості поради, які підійдуть всім.

І ще: Природний енергетик: цей фрукт може замінити каву

  • Сон. Не важко здогадатись, що нормальний сон допомагає не лише почуватись добре, а й сильніше протистояти вірусам та хворобам. А от брак сну похитує імунітет, адже організму бракує сили, щоб боротися з запаленнями.
  • Сонце. Поки ще є можливість перебувати на вулиці, то можна виділити хоча б 10-20 хвилин на день, щоб прийняти "сонячні ванни". І це не чаклунський спосіб, адже сонце допомагає поповнити рівень вітамін D, брак якого збільшує ризики занедужати.
Як не захворіти восени - фото 364464
Як не захворіти восени
  • Фізична активність. Це не означає, що варто щодня відвідувати зал та доводити себе до нереальної втоми, однак звичайні помірні заняття, приміром, швидка 30-хвилинна прогулянка кожного дня, допомагає організму позбавлятись від стресу та покращувати всі процеси.
  • Вода та зелений чай. Важливо у холодний період не забувати про водний баланс. Вода виводить всі непотрібні речовини з організму, а зелений час зі спеціями зігріває, бадьорить та містить чимало антиоксидантів для зміцнення імунітету.
Як не захворіти восени - фото 364465
Як не захворіти восени

Читайте також: Чи можна їсти картоплю і тренуватись: відповідь учених

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: українка Ярослава Магучіх, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи
  • 27 жовтня, 17:50
  • 284
Гороскоп на цей тиждень 28 жовтня – 3 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
  • 27 жовтня, 13:50
  • 368
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1851006
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Україна Новини