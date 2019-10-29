Прості способи зміцнити імунітет восени, які доступні кожному

Холодна пора року збільшує шанси захворіти, тому краще провести профілактику, аніж потім лікуватися. Розповідаємо, як бюджетно і без зайвих зусиль покращити імунітет восени.

Не обов'язково намагатись споживати всі можливі вітаміни та шукати таємничі способи не захворіти, якщо є доволі доступні та прості поради, які підійдуть всім.

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Сон. Не важко здогадатись, що нормальний сон допомагає не лише почуватись добре, а й сильніше протистояти вірусам та хворобам. А от брак сну похитує імунітет, адже організму бракує сили, щоб боротися з запаленнями.

Не важко здогадатись, що нормальний сон допомагає не лише почуватись добре, а й сильніше протистояти вірусам та хворобам. А от брак сну похитує імунітет, адже організму бракує сили, щоб боротися з запаленнями. Сонце. Поки ще є можливість перебувати на вулиці, то можна виділити хоча б 10-20 хвилин на день, щоб прийняти "сонячні ванни". І це не чаклунський спосіб, адже сонце допомагає поповнити рівень вітамін D, брак якого збільшує ризики занедужати.

Як не захворіти восени

Фізична активність . Це не означає, що варто щодня відвідувати зал та доводити себе до нереальної втоми, однак звичайні помірні заняття, приміром, швидка 30-хвилинна прогулянка кожного дня, допомагає організму позбавлятись від стресу та покращувати всі процеси.

. Це не означає, що варто щодня відвідувати зал та доводити себе до нереальної втоми, однак звичайні помірні заняття, приміром, швидка 30-хвилинна прогулянка кожного дня, допомагає організму позбавлятись від стресу та покращувати всі процеси. Вода та зелений чай. Важливо у холодний період не забувати про водний баланс. Вода виводить всі непотрібні речовини з організму, а зелений час зі спеціями зігріває, бадьорить та містить чимало антиоксидантів для зміцнення імунітету.

Як не захворіти восени

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