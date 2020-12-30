Скільки можна зберігати олів'є, холодець і шубу: лайфхаки, які продовжать життя стравам

Олів'є, шубу, крабовий салат та інші традиційні салати з майонезом, які є частими атрибутами новорічного столу, не можна довго зберігати після приготування, а надлишки краще викинути. Проте є хитрощі, які допоможуть продовжити життя улюблених страв.

Так, мікробіологиня Оксана Вольська радить не змішувати відразу всі інгредієнти деяких салатів, а холодець і зовсім можна заморозити. Але експерт додає, що стандартне новорічне меню взагалі не дуже безпечне для травлення.

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Мікробіолог радить відмовитися від "культу їжі" на Новий рік і віддати перевагу легким закускам або фруктам.

Олів'є

Найнебезпечніші салати ті, які заправлені майонезом і сметаною, рибні страви, а також солодощі, що зроблені з великою кількістю кремів і яєць, – сказала Вольська.

Якщо все ж не уявляєте свято без салату "Олів'є", запечіть овочі у фользі, а потім наріжте і зберігайте їх у холодильнику окремо від інших продуктів в контейнерах. Змішувати і заправляти їх потрібно безпосередньо перед вживанням. А після заправки салат "Олів'є" не можна зберігати більше, ніж 4 години. Без заправки він може протриматися до 40 годин. Але за умови, що в ньому не буде огірків і цибулі.

Терміни зберігання новорічних закусок і салатів, на думку експерта, такі:

Олів'є в заправленому вигляді – 4 години;

в заправленому вигляді – Салат шуба – 24 години , оскільки потрібен час на просочення;

– , оскільки потрібен час на просочення; Салат з крабовими паличками – 24 години в заправленому вигляді, 48 годин без заправки;

– в заправленому вигляді, без заправки; Фаршировані яйця – 2-3 доби , але тільки за умови, якщо яйця були варені не менше як 15 хвилин і розібрані чистими руками;

– , але тільки за умови, якщо яйця були варені не менше як 15 хвилин і розібрані чистими руками; Холодець – для закладів громадського харчування встановлена ​​норма в 24 години, але холодець домашнього приготування може зберігатися 3-4 дні.

Холодець, до слова, можна заморозити, тоді він протримається 1-2 місяці в морозилці. Крім того, такі запаси можуть стати відмінною основою для супу чи борщу.

Салат Шуба

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