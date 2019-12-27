Оселедець під шубою: покрокові рецепти салату на Новий рік 2020

Одна з традиційних страв, без яких святковий стіл стає зовсім не новорічним – Шуба. Підготували для вас кілька рецептів обов'язкового святкового салату Шуба: класичний, дієтичний, корисний, веганський, від шефа. Смачного!

Класичний салат Шуба

Інгредієнти:​​

Картопля – 500 г

Морква – 500 г

Буряк – 500 г

Оселедець солона – 1-2 шт

Ріпчасту цибулю – 100 г

Майонез – 250 г

Яйце – 4 шт

Рецепт приготування традиційного салату оселедець під шубою:

Буряк, моркву і картоплю відваріть до м'якості. Потім остудіть овочі. Зваріть яйця на твердо. Оселедець обробіть, видаліть голову, плавники, хвіст і кісточки, а потім наріжте. Або ж купіть рибу відразу шматочками. Очищену картоплю натріть на великій тертці. Також натріть яйця, очищену моркву і буряк. Лук наріжте. Щоб він не гірчив, залийте його окропом на пару хвилин. Потім воду злийте. Візьміть тарілку для подачі. Викладіть першим шаром картоплю. Змастіть його майонезом. Далі розподіліть шар з оселедця, а зверху покладіть цибулю. Потім розподіліть яйця, а зверху змастіть їх майонезом. Потім шар моркви з майонезом. А в кінці буряк, полийте майонезом. Залиште салат на 3-4 години в холодильнику, щоб він настоявся.

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Корисний салат Шуба

Шукайте рибу, в складі маринаду якої буде лише сіль та спеції (можливо масло)! Обирайте без додавання цукру та консервантів. Тобто це має бути не риба в пакуванні, а бажано цілий до розбору оселедець.

Інгредієнти:​​

Оселедець (середній) – 1 шт

Картопля (середня) – 2 шт

Цибуля – за смаком

Буряк (середній) – 2 шт

Морква (середня) – 2 шт

Фета – 125 г

Сметана – 50 г

Рецепт приготування корисного салату Шуба:

Рибу розбираємо і позбавляємо кісточок, нарізаємо дрібно. Картоплю, моркву і буряк відварюємо до готовності. Натираємо все окремо на тертці, або одразу в тарілку – за бажанням. Викладаємо на дно – оселедець, поверх – цибулю, далі – картоплю (її притискаємо за формою), викладаємо тонким шаром фету, моркву, фету, буряк і поверх – змащуємо кількома ложками сметани.

Салат Шуба від кулінара Євгена Клопотенка

Інгредієнти:​​

Буряк (середній) – 2 шт

Картопля (середня) – 4 шт

Морква (середня) – 4 шт

Майонез домашній – 8-10 ст. л.

Скумбрія – 2 шт

Лимон – 1 шт

Цибуля – 1-2 шт

Рослинна олія – 2 ст. л.

Апельсинова цедра – за смаком

Сіль та перець – за смаком

Рецепт приготування салату Шуба від кухаря Євгена Клопотенка:

Скумбрію посоліть і поперчіть за смаком зовні та всередині. Полийте рослинною олією. Всередину скумбрії покладіть по кілька кружалець лимону. Запікайте скумбрію до готовності при температурі 175 градусів протягом 30 хвилин. Овочі – 2 буряки, 4 картоплини, 4 середні моркви – приготуйте будь-яким зручним способом: відваріть або запечіть в духовці до готовності. Потім натріть готові овочі на великій тертці. Сформуйте салат. Євген Клопотенко формував його у кільці, але ви можете зробити це у будь-якій іншій посудині. На дно викладіть буряк. На буряк викладіть тонкий шар майонезу. Ви можете використовувати й магазинний, але кулінар рекомендує зробити майонез вдома за його рецептом. Зверху викладіть шар моркви. Цибулю дрібно порубайте ножем. На моркву викладіть шар картоплі та шар цибулі, не забуваючи змащувати кожен шар невеликою кількістю майонезу. Готову скумбрію після охолодження розберіть руками на дрібні шматочки. Викладіть шматочки скумбрії зверху останнім шаром і залиште салат приблизно на 1 годину. Подавайте до столу, посипавши апельсиновою цедрою. Так само кожен шар ви за бажанням можете трохи присолити та поперчити.

Дієтичний салат Шуба

Інгредієнти:​​

Будь-яка червона риба малосольна – 200-300 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Картопля – 2-3 шт

Буряк – 1-2 шт

Яйця – 2-3 шт

Морква – 1 шт

Яблуко – 1 шт

Зелень – кілька гілочок для прикраси

Корисний майонез власного приготування – 250-300 г

Рецепт приготування дієтичного салату шуба:

Якщо потрібно, рибу випатрайте, відокремте від кісток. Наріжте її маленькими шматочками. Зварені овочі, яблуко, цибулю та яйця очистьте, нарубайте дрібними кубиками або ж натріть на великій тертці. У форму для салату укладайте шари: буряк, морква, яблуко, картопля, жовток яйця. Кожен шар промазуйте домашнім корисним майонезом. Останніми викладіть цибулю та рибу. Прикрасіть зеленню та тертим яєчним білком.

Веганський салат Шуба

Інгредієнти:​​

Листя норі – 8-10 аркушів

Відварений буряк – 3 шт

Відварна картопля – 5 шт

Відварна морква – 3-4 шт

Баклажан – 1 шт (а краще 2) або Тофу – 1 пачка

Пісний майонез – багато

Соєвий соус – 10-15 ст. л. або за смаком

Сіль, перець – за смаком

Рецепт приготування салату Шуба для веганів:

Всі зварені овочі та тофу потрібно натерти на звичайній середній тертці. Складайте інгредієнти окремо Баклажан наріжте невеликими кубиками, 3 листки водоростей норі наріжте дрібно. Баклажан разом з нори – на сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте близько 7 хвилин до м'якості. Тофу робиться за такою ж технологією (тофу + норі + соєвий соус), але його не потрібно смажити. Просто протушкуйте разом з соєвим соусом трішки, щоб він придбав свій смак. Тепер збирайте салат. Шар картоплі – шар майонезу – шар баклажани з нори – далі один лист норі – знову майонез – шар моркви з сіллю – знову майонез – ще один лист норі – шар буряку – майонез. Відправте салат в холодильник хоча б на 2 години.

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