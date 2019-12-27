На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Оселедець під шубою: покрокові рецепти салату на Новий рік 2020
-
- 35
Одна з традиційних страв, без яких святковий стіл стає зовсім не новорічним – Шуба. Підготували для вас кілька рецептів обов'язкового святкового салату Шуба: класичний, дієтичний, корисний, веганський, від шефа. Смачного!
Класичний салат Шуба
Інгредієнти:
- Картопля – 500 г
- Морква – 500 г
- Буряк – 500 г
- Оселедець солона – 1-2 шт
- Ріпчасту цибулю – 100 г
- Майонез – 250 г
- Яйце – 4 шт
Рецепт приготування традиційного салату оселедець під шубою:
- Буряк, моркву і картоплю відваріть до м'якості. Потім остудіть овочі.
- Зваріть яйця на твердо.
- Оселедець обробіть, видаліть голову, плавники, хвіст і кісточки, а потім наріжте. Або ж купіть рибу відразу шматочками.
- Очищену картоплю натріть на великій тертці. Також натріть яйця, очищену моркву і буряк.
- Лук наріжте. Щоб він не гірчив, залийте його окропом на пару хвилин. Потім воду злийте.
- Візьміть тарілку для подачі. Викладіть першим шаром картоплю. Змастіть його майонезом.
- Далі розподіліть шар з оселедця, а зверху покладіть цибулю.
- Потім розподіліть яйця, а зверху змастіть їх майонезом.
- Потім шар моркви з майонезом.
- А в кінці буряк, полийте майонезом.
- Залиште салат на 3-4 години в холодильнику, щоб він настоявся.
І ще: Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
Корисний салат Шуба
Шукайте рибу, в складі маринаду якої буде лише сіль та спеції (можливо масло)! Обирайте без додавання цукру та консервантів. Тобто це має бути не риба в пакуванні, а бажано цілий до розбору оселедець.
Інгредієнти:
- Оселедець (середній) – 1 шт
- Картопля (середня) – 2 шт
- Цибуля – за смаком
- Буряк (середній) – 2 шт
- Морква (середня) – 2 шт
- Фета – 125 г
- Сметана – 50 г
Рецепт приготування корисного салату Шуба:
- Рибу розбираємо і позбавляємо кісточок, нарізаємо дрібно.
- Картоплю, моркву і буряк відварюємо до готовності. Натираємо все окремо на тертці, або одразу в тарілку – за бажанням.
- Викладаємо на дно – оселедець, поверх – цибулю, далі – картоплю (її притискаємо за формою), викладаємо тонким шаром фету, моркву, фету, буряк і поверх – змащуємо кількома ложками сметани.
Салат Шуба від кулінара Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- Буряк (середній) – 2 шт
- Картопля (середня) – 4 шт
- Морква (середня) – 4 шт
- Майонез домашній – 8-10 ст. л.
- Скумбрія – 2 шт
- Лимон – 1 шт
- Цибуля – 1-2 шт
- Рослинна олія – 2 ст. л.
- Апельсинова цедра – за смаком
- Сіль та перець – за смаком
Рецепт приготування салату Шуба від кухаря Євгена Клопотенка:
- Скумбрію посоліть і поперчіть за смаком зовні та всередині. Полийте рослинною олією. Всередину скумбрії покладіть по кілька кружалець лимону.
- Запікайте скумбрію до готовності при температурі 175 градусів протягом 30 хвилин.
- Овочі – 2 буряки, 4 картоплини, 4 середні моркви – приготуйте будь-яким зручним способом: відваріть або запечіть в духовці до готовності. Потім натріть готові овочі на великій тертці.
- Сформуйте салат. Євген Клопотенко формував його у кільці, але ви можете зробити це у будь-якій іншій посудині. На дно викладіть буряк.
- На буряк викладіть тонкий шар майонезу. Ви можете використовувати й магазинний, але кулінар рекомендує зробити майонез вдома за його рецептом.
- Зверху викладіть шар моркви. Цибулю дрібно порубайте ножем.
- На моркву викладіть шар картоплі та шар цибулі, не забуваючи змащувати кожен шар невеликою кількістю майонезу.
- Готову скумбрію після охолодження розберіть руками на дрібні шматочки.
- Викладіть шматочки скумбрії зверху останнім шаром і залиште салат приблизно на 1 годину.
- Подавайте до столу, посипавши апельсиновою цедрою. Так само кожен шар ви за бажанням можете трохи присолити та поперчити.
Дієтичний салат Шуба
Інгредієнти:
- Будь-яка червона риба малосольна – 200-300 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Картопля – 2-3 шт
- Буряк – 1-2 шт
- Яйця – 2-3 шт
- Морква – 1 шт
- Яблуко – 1 шт
- Зелень – кілька гілочок для прикраси
- Корисний майонез власного приготування – 250-300 г
Рецепт приготування дієтичного салату шуба:
- Якщо потрібно, рибу випатрайте, відокремте від кісток. Наріжте її маленькими шматочками.
- Зварені овочі, яблуко, цибулю та яйця очистьте, нарубайте дрібними кубиками або ж натріть на великій тертці.
- У форму для салату укладайте шари: буряк, морква, яблуко, картопля, жовток яйця.
- Кожен шар промазуйте домашнім корисним майонезом.
- Останніми викладіть цибулю та рибу.
- Прикрасіть зеленню та тертим яєчним білком.
Веганський салат Шуба
Інгредієнти:
- Листя норі – 8-10 аркушів
- Відварений буряк – 3 шт
- Відварна картопля – 5 шт
- Відварна морква – 3-4 шт
- Баклажан – 1 шт (а краще 2) або Тофу – 1 пачка
- Пісний майонез – багато
- Соєвий соус – 10-15 ст. л. або за смаком
- Сіль, перець – за смаком
Рецепт приготування салату Шуба для веганів:
- Всі зварені овочі та тофу потрібно натерти на звичайній середній тертці. Складайте інгредієнти окремо
- Баклажан наріжте невеликими кубиками, 3 листки водоростей норі наріжте дрібно. Баклажан разом з нори – на сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте близько 7 хвилин до м'якості.
- Тофу робиться за такою ж технологією (тофу + норі + соєвий соус), але його не потрібно смажити. Просто протушкуйте разом з соєвим соусом трішки, щоб він придбав свій смак.
- Тепер збирайте салат. Шар картоплі – шар майонезу – шар баклажани з нори – далі один лист норі – знову майонез – шар моркви з сіллю – знову майонез – ще один лист норі – шар буряку – майонез.
- Відправте салат в холодильник хоча б на 2 години.
Це цікаво: Правда про мандарини: Супрун розкрила користь і шкоду зимових смаколиків
-
13:00ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
-
12:48Зважені та щасливі 9: вражаючі перевтілення учасників у фото ДО і ПІСЛЯ
-
12:21НОВЕНЬКА 17, 18, 19, 20 серія: дивитись онлайн фінал захопливого серіалу
-
11:53Відьмак: як знімали екшн-сцени серіалу (ефектне відео)
-
11:30Сексуальна модель Ірина Шейк знялася топлес: відверте фото (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:09KAZKA – NIRVANA: новий альбом гурту, який ви будете слухати на повторі
-
10:56Messenger став недоступним для користувачів, які не зареєстровані у Facebook
-
10:37Наомі Кемпбелл показала пікантну обкладинку Playboy за 1999 рік
-
10:20Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
09:55"Убивають" секс: список пісень, які можуть тебе розсмішити у відповідальний момент
-
09:29Зважені та щасливі 9: хто став переможцем шоу
-
09:10Оселедець під шубою: покрокові рецепти салату на Новий рік 2020
-
08:51Трамп пожартував про вирізану сцену з його участю з Сам удома 2 в Канаді
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:25Психологи пояснили, чому не варто сидіти на дієті під час новорічних свят
-
07:53Tesla додала у свої авто "режим табору": які функції з'явилися
-
07:33Експерти розповіли про загрозу, яку несуть електросамокати
-
07:17Відома модель-трансгендер завела мережу пікантним фото
- 26 грудня
-
21:58Що корисніше для чоловіків: ремінь чи підтяжки
-
21:24BMW підготує електроседан для конкуренції з Porsche Taycan
-
21:0027 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49У смартфонах Xiaomi з'явиться довгоочікувана функція: меломани оцінять
-
20:26Що було б, якби Сильвестр Сталлоне став головним героєм фільму Сам удома
-
20:11Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
13:00ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
-
11:09KAZKA – NIRVANA: новий альбом гурту, який ви будете слухати на повторі
-
10:20Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
08:25Психологи пояснили, чому не варто сидіти на дієті під час новорічних свят
- 26 грудня
-
21:58Що корисніше для чоловіків: ремінь чи підтяжки
-
20:11Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
18:05Маркес, Орвелл, Кінг: 10 найкращих зарубіжних книжок 2019 року
-
16:21Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн
-
14:15Лайфак для водіїв: як легко прибрати вм'ятину на бампері, використовуючи чайник
-
12:10Підсумки року: ТЕСТ, як ти провів 2019-й
-
10:22Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+)
-
07:18Погода в Україні 26 грудня: у яких областях пройде мокрий сніг
- 25 грудня
-
21:24Скільки має тривати ідеальна відпустка, аби відновитися сповна
-
19:52Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року
-
17:21Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму
-
15:15Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу
-
12:15ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік
-
10:13Картинки з католицьким Різдвом 2019: листівки і відкритки на 25 грудня
-
07:15Погода в Україні на католицьке Різдво: прогноз на 25 грудня
- 24 грудня
-
20:50Скільки потрібно спати у різному віці
-
18:33Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото
-
15:15Легкі салати на Новий рік 2020: смачні рецепти з фото
-
12:10ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах
-
07:16Погода в Україні 24 грудня: де очікувати дощі та хуртовини
- 23 грудня
-
20:15Моделі 90-х: як змінилася зваблива фотомодель Енджі Еверхарт (18+)