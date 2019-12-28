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Салати без майонезу на Новий рік 2020: прості рецепти корисних страв
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Ця добірка для тих, хто не хоче готувати звичайні новорічні салати, приміром, Олів'є та Шубу. Оберіть рецепти смачних та корисних салатів для свого новорічного столу. При їх приготуванні не постраждав жоден майонез! Пальчики оближете без шкоди для фігури.
Теплий салат з куркою на Новий рік
Інгредієнти:
- Філе куряче – 400 г
- Перець болгарський – 1 шт
- Помідори – 300 г
- Листя салату – 1 пучок
- Кунжут – 1 ст. л.
- Соус соєвий – 50 мл
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Оцет бальзамічний – 1 ст. л.
- Кріп свіжий – 2-3 гілочки
- Сіль – 1/3 ч. л.
- Перець чорний мелений – на кінчику ножа
Рецепт приготування теплого салату:
- Гострим ножем наріжте куряче філе тонкими пластинками товщиною приблизно 5-7 мм.
- Викладіть куряче філе в миску. Додайте сіль, чорний перець і соєвий соус. Перемішайте. Залиште куряче м'ясо маринуватися на 10-20 хвилин.
- Обсмажте замариноване куряче філе на оливковій олії до рум'яності з одного боку, приблизно 5-7 хвилин. Потім переверніть шматочки курячого м'яса і продовжуйте смажити ще 5 хвилин.
- Поки обсмажується куряче філе, солодкий перець наріжте невеликими шматочками довільної форми.
- На олії, яка залишилася після смаження філе, злегка обсмажте солодкий перець протягом 3 хвилин, постійно помішуючи.
- Листя салату вимити, обсушити, порвати руками на великі шматочки та викласти на тарілку для подачі.
- Помідори наріжте невеликими шматочками. Зверху викладіть шматочки печеного перцю. Поверх овочів розкладіть ще теплі шматочки курячого м'яса.
- Прикрасіть салат зеленню кропу і полийте бальзамічним оцтом. Посипте теплий салат з куркою, печеним болгарським
І ще: Закуски на Новий рік 2020: рецепти простих і смачних новорічних страв
Новорічний салат без майонезу "Селянський"
Інгредієнти:
- Картопля – 5-6 шт
- Огірки – 3-4 шт
- Гриби – 100-150 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Олія соняшникова нерафінована – 4-6 ст.л.
- Перець чорний мелений – 1/4 ч.л.
- Зелень петрушки – 1 пучок
Рецепт приготування селянського салату:
- Нарізати невеликими кубиками картоплю, зварену в мундирі, гриби та зелень, огірки та цибулю.
- У глибокій мисці з'єднати всі інгредієнти.
- Салат селянський посипати перцем і заправити соняшниковою олією. Перемішати. Готово!
Корисний салат з тунцем
Інгредієнти:
- Помідори – 1 шт
- Огірки – 1 шт
- Листя салату – 1 пучок
- Цибуля ріпчаста – 10 г
- Тунець консервований – 100 г
- Маслини без кісточок – 5 шт
- Оливкова олія – 20 г
- Сіль – за смаком
- Яйця – 1 шт
Рецепт приготування салату з тунцем:
- Маслини без кісточки нарізати тонкими кружечками. Викласти на низ тарілки.
- Огірок нарізати півкругами.
- Кілька листів салату порізати крупно і викласти красиво поверх маслин.
- Решту листя дрібно нарізати та з'єднати в глибокій мисці з огірками.
- Помідори нарізати великими кубиками.
- Помідори відправити до решти інгредієнтів і залити оливковою олією, після чого перемішати.
- Викласти на тарілку.
- Порізати кільцями трохи цибулі. Викласти хаотично на овочі.
- В середину салату викласти консервований тунець.
- Яйце розрізати на 4 часточки та прикрасити салат з тунцем.
Салат з авокадо і "беконом" від Джеймі Олівера
Інгредієнти:
- Тофу – 200 г
- Велике стигле авокадо – 1 шт
- Рукола
- Кедрові горішки – 4 ст. л.
- Бальзамічний крем – для заправки
Рецепт приготування салату з авокадо і беконом за рецептом Джеймі Олівера:
- Заздалегідь замаринуйте "бекон": поріжте тофу тонкими смужками (5 мм) і залийте маринадом: 2 ст. л. соєвого соусу, по 1 ст. л. копченої паприки і томатної пасти. Маринувати мінімум годину, а краще – ніч.
- Обсмажте на сухій сковороді з двох сторін до рум'яної скоринки.
- Очистьте та наріжте авокадо тонкими слайсами.
- Підрум'яньте кедрові горішки на сухій сковороді. Або залишіть свіжі, якщо хочете.
- Вимийте та обсушіть руколу (можна взяти молодий шпинат).
- Тепер зберіть салат: авокадо, рукола, бекон, горішки та заправка. Все ретельно перемішайте. Готово!
- Ви можете замість тофу взяти справжній бекон.
Смачний салат "Новий Вальдорф"
Інгредієнти:
- Червоні яблука – 2 шт
- Стебло селери – 1 шт
- Волоські горіхи – 100 г
- Лимонний сік
- Мелений чорний перець, сіль – за смаком
Для соусу:
- Кеш'ю – жменя
- Вода – вдвічі більше за кеш'ю
Рецепт приготування салату Вальдорф:
- Стебла селери очистити від шкірки, вимити та нарізати соломкою.
- Яблука очистити, нарізати кубиками. Скропити яблука лимонним соком.
- Горіхи порубати.
- Покласти всі компоненти в миску та перемішати.
- Кеш'ю та воду зблендерувати до потрібної консистенції.
- Заправити салат соусом, лимонним соком, сіллю, перцем. Поставити на 2 год в холодильник.
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