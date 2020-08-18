Скільки може отримати Меган Маркл за повернення в кіно

Герцогиня Сассекська Меган Маркл розглядає можливість повернутися до своєї основної роботи – зйомок у кіно, з огляду на те, що вони з принцом Гаррі переїхали до США.

За словами кінобосів, тільки за першу появу на великому екрані Меган отримає 50 млн доларів. Відзначається, що акторська кар'єра колишньої зірки серіалу Форс-мажори стала б найприбутковішим доходом для пари після того, як вони взяли іпотеку в розмірі 7,25 млн фунтів стерлінгів на будинок. Герцогиня Сассекська купила особняк в Санта-Барбарі разом з принцом Гаррі саме тому, що він недалеко від Голлівуду.

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Голлівудський режисер Пол Фейг, чиї фільми включають Спеку, Шпигуни і Мисливці за привидами, сказав, що кінорежисери зараз щосили намагаються працювати з 39-річною герцогинею. Директор шоу InterTalent і голова правління компаній Roar Global і Cole kitchenn Джонатан Шаліт зазначив, що притягальна сила Меган як в Америці, так і в глобальному масштабі феноменальна.

"Яку б роль вона ні виконувала, всі захочуть її побачити. Йдеться про гонорар в розмірі 50 мільйонів доларів. Люди будуть зачаровані її виступом з самого початку", – зазначив він.

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