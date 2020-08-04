Журналісти розсекретили кличку лабрадора, якого завели принц Гаррі і Меган Маркл

Влітку 2018 року герцог і герцогиня Сассекські завели чорного лабрадора. До цього часу його кличка залишалася в секреті. Пара навіть іноді жартувала, що люди не завжди можуть розібрати ім'я королівського улюбленця.

У новій книзі "В пошуках свободи: Гаррі і Меган і створення сучасної королівської сім'ї", яку написали журналісти Омід Скоб'є і Керолін Дюран, які давно пишуть на тему королівської сім'ї, автори розкрили кличку собаки. Виявляються лабрадора звуть Пула.

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Це ім'я має особливе значення для пари. Пула – офіційна валюта в Ботсвані, держави в Африці, куди Гаррі запросив Меган, коли вони вперше почали зустрічатися. Пула означає дощ з мови тсвана, а оскільки дощ – рідкісне явище в Ботсвані, його вважають благословенням.

Подорож в Ботсвану стала подарунком до 36-річчя Меган Маркл, а через три місяці вони побралися. У 2017 році вони знову побували в Ботсвані, щоб допомогти доктору Майку Чейсу для організації Слони без кордонів.

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