Скільки має тривати ідеальний секс: відповідь науковців

А скільки має тривати ідеальний секс для вас?

Тривалість статевого акту – справа абсолютно індивідуальна, але науковці не стомлюються вивчати цей аспект. Одне з нещодавніх досліджень показало, скільки ж мають кохатися люди, аби отримати максимум задоволення. Мотайте на вус!

Дослідженням у цій галузі займалися вчені зі США. Фахівці провели опитували чоловіків і представниць прекрасної половини людства з різних країн.

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Учені з'ясували, що жінкам подобається, коли секс триває 25 хвилин 51 секунду, а ось представникам протилежної статі цілком вистачає сексуального зв'язку, який триває 25 хвилин і 43 секунди.

До речі, жоден учасник не зміг наблизитися до ідеальної тривалості. Найбільше у цьому досягли успіху представники сильної половини людства зі США. У віці 31 року жителі Америки займалися сексом протягом 17 хвилин і 5 секунд.

Жінки і чоловіки майже одностайні у цифрах

У цілому у всіх країнах тривалість статевого акту з кожним роком ставала тільки більшою, але через час зменшувалася.

Раніше вчені розповіли, з якими чоловіками жінки почуваються найкраще. Британські вчені провели дослідження та виявили, що представниці прекрасної половини людства краще себе почувають саме з молодшими чоловіками. Вони додають їм упевненості в собі.

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