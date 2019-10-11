Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

Психологи розповіли, які чоловіки приносять жінкам найбільше задоволення

  • 71
Молодший партнер позитивно впливає на жінку - фото 1
Молодший партнер позитивно впливає на жінку

Нам з дитинства нав'язували модель, за якої чоловік обов'язково повинен бути старшим за свою дружину. Втім, британські науковці переконані, що задоволення від стосунків приносить саме зворотня різниця у віці. Причому, коли мова йде не про кілька років, а про значно більше.

Останніми роками жінки обирають собі у чоловіки значно молодших партнерів. Тому не дивно, що дослідники вирішили з'ясувати, що ж представниць прекрасної половини людства змушує робити свій вибір.

Це цікаво: Ці жінки схильні імітувати оргазм

Опитування 200 гетеросексуальних представниць прекрасної половини людства показав, що в парі з молодшим партнером жінка відчуває більше задоволення від стосунків.

Максимальний ступінь задоволення від стосунків відчували жінки, які зустрічалися з партнерами, молодшими за них на 10 і більше років. І їм подібні стосунки подобалися значно більше, ніж жінкам з ровесниками, а також жінкам з більш дорослими чоловіками.

Примітно, що панянки з молодими бойфрендами відчували навіть більшу насолоду від стосунків, ніж ті пари, в яких чоловіки і жінки були однаково молодого віку. При цьому самі психологи точно не знають, чим це пояснюється. Цілком можливо, що молодий партнер дарує жінці відчуття повернення своєї юності і віри у свої сили. Це омолоджує жінку зсередини та зовні, доставляючи їй значно більше задоволення.

Жінки зізналися, що їм більше до вподоби значно молодші партнери - фото 360854
Жінки зізналися, що їм більше до вподоби значно молодші партнери

Психологічний аналіз таких стосунків показав, що жінки у таких парах є більш домінуючими. Крім того, мова може йти і про хороше сексуальному поєднання. Річ у тім, що у чоловіків пік потреби саме в плотських задоволеннях припадає на вік від 16 до 30, а у жінок – від 30 до 45. У молодшому віці дівчата частіше тягнуться до романтичної сторони стосунків: довгих залицянь і побачень.

Читайте також: 5 побутових проблем, які можна усунути за допомогою сексу

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 317
Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
  • 07 жовтня, 16:21
  • 1419
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1817163
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука