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Психологи розповіли, які чоловіки приносять жінкам найбільше задоволення
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Нам з дитинства нав'язували модель, за якої чоловік обов'язково повинен бути старшим за свою дружину. Втім, британські науковці переконані, що задоволення від стосунків приносить саме зворотня різниця у віці. Причому, коли мова йде не про кілька років, а про значно більше.
Останніми роками жінки обирають собі у чоловіки значно молодших партнерів. Тому не дивно, що дослідники вирішили з'ясувати, що ж представниць прекрасної половини людства змушує робити свій вибір.
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Опитування 200 гетеросексуальних представниць прекрасної половини людства показав, що в парі з молодшим партнером жінка відчуває більше задоволення від стосунків.
Максимальний ступінь задоволення від стосунків відчували жінки, які зустрічалися з партнерами, молодшими за них на 10 і більше років. І їм подібні стосунки подобалися значно більше, ніж жінкам з ровесниками, а також жінкам з більш дорослими чоловіками.
Примітно, що панянки з молодими бойфрендами відчували навіть більшу насолоду від стосунків, ніж ті пари, в яких чоловіки і жінки були однаково молодого віку. При цьому самі психологи точно не знають, чим це пояснюється. Цілком можливо, що молодий партнер дарує жінці відчуття повернення своєї юності і віри у свої сили. Це омолоджує жінку зсередини та зовні, доставляючи їй значно більше задоволення.
Психологічний аналіз таких стосунків показав, що жінки у таких парах є більш домінуючими. Крім того, мова може йти і про хороше сексуальному поєднання. Річ у тім, що у чоловіків пік потреби саме в плотських задоволеннях припадає на вік від 16 до 30, а у жінок – від 30 до 45. У молодшому віці дівчата частіше тягнуться до романтичної сторони стосунків: довгих залицянь і побачень.
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