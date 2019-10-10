5 побутових проблем, які можна усунути за допомогою сексу

Секс – не лише приємне, а й надзвичайно корисне заняття. Він не лише позитивно впливає на ваше здоров'я та самопочуття, а й на пару загалом. Називаємо вам 5 вагомих причин займатися цим прекрасним процесом якомога частіше.

Отже, якщо у ваших стосунках виникає одна з цих проблем, – вирішуйте її за допомогою сексу.

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1. Мало часу проводите разом. Завантаженість на роботі, величезна кількість хатніх обов'язків, діти, домашні улюбленці... Все це не лише відволікає від романтичних стосунків, а й негативно впливає на інтимне життя загалом. Що ж робити? Все просто: весь свій вільний час приділяйте інтимним справам. Це, до слова, дозволить вам знаходити якомога більше резервних хвилин.

Секс – ідеальна нагода проводити час разом

2. Ви посварилися. Усе дуже і дуже просто. Після гарячої сварки слід зайнятися не менш спекотним сексом. Це дозволить не лише зняти напругу, а й отримати задоволення. Єдине, чого не слід робити, – займатися сексом лише після сварки, адже це може стати причиною того, що ви конфліктуватимете значно частіше.

3. У вас надто мало сексу. Якщо ваше інтимне життя скорочується – не панікуйте. Спробуйте усувати проблему самою проблемою. Мало сексу? Знаходьте вільний час для того, щоб зайнятися ним. Також не забувайте говорити, адже це може пролити світло на причину "зникнення" інтиму з вашого життя.

Дефіцит сексу виправляємо сексом

4. Проблеми у побуті. Як правило, негаразди у буденному житті з'являються не на рівному місці. Це може бути банальне накопичення негативу, яке рано чи пізно повинне вилитися на когось. І, на жаль, часто таке "виливання" стосується одного з партнерів, тому не дивуйтесь, що розкидані шкарпетки по квартирі саме сьогодні можуть стати причиною шаленого скандалу. Рекомендуємо після конфлікту добряче поговорити, аби визначити, що ж стало основною причиною його виникнення. Опісля займіться сексом, аби закріпити результат!

5. Дефіцит сну. Якщо вас турбує безсоння – займіться сексом. Після нього організм настільки розслабляється, що ви самі захочете піти спати. Не забувайте, що дефіцит сну негативно впливає на потенцію та лібідо, тому цьому процесу слід приділяти достатньо уваги.

Рятуйтесь від безсоння за допомогою сексу

Секс – корисне та приємне заняття, тому намагайтесь займатися ним якомога частіше!

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