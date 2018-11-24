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Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків

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Секрети сексуального успіху - фото 1
Секрети сексуального успіху / menslife

Австралійські дослідники з Квінслендського технологічного університету з'ясували, які риси характеру чоловіків підвищують шанси на їхній сексуальний успіх у жінок.

Дослідники проаналізували дані опитувань 2988 гетеросексуальних чоловіків і 1480 гетеросексуальних жінок. Виявилося, що сексуально успішний чоловік – це приємна, легка на підйом, емоційно стабільна і дуже сумлінна людина. Крім того, у чоловіків-екстравертів було більше дітей.

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Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків - фото 291045

Для жінок усе виявилося по-іншому – їхні сексуальні успіхи визначалися екстраверсією, а у тих, кого чоловіки вважали милими, було більше дітей.

Отримані дані свідчать про те, що певні комбінації якостей дають чоловікам конкурентні переваги при пошуку партнерів, відзначають дослідники. А це, в свою чергу, дозволяє залишити більше потомства.

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Джерело: sciencedirect
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