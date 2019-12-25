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Скільки має тривати ідеальна відпустка, аби відновитися сповна
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Хороша відпустка необхідна для продуктивної роботи, впевнені експерти. І вони взялися з'ясувати, скільки ж вона повинна тривати.
Для цього організація The Sleep Judge влаштувала масштабне опитування серед 1000 людей. Респонденти ділилися своїми уподобаннями, які стосувалися відпочинку.
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Результат опитування показав, що найчастіше для відновлення сил людям необхідно 11-15 днів. Саме за стільки у 76% добровольців підвищується енергійність, у 65% – продуктивність, а 56% відчувають творчу наснагу.
Цікаво, що 40% респондентів голосували за коротшу відпустку. Під час тривалої вони занадто сильно розслабляються, що теж не дуже добре позначається на працездатності. А для 28% опитаних поїздки за кордон виявиться значно ефективнішою, ніж у межах однієї країни.
І, якщо ви таки маєте можливість вирватися на тиждень за кордон, Радіо МАКСИМУМ рекомендує на свята полетіти до Кіпру. Ловіть п'ять вагомих причин провести новорічні свята на цій теплій острівній країні, яка закохає вас своїм колоритом, смачною кухнею, а також чистим морем!
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