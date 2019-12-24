Дівчина кинула роботу заради подорожей в фургоні: ефектні кадри

Американка Сідні Фербрач вирішила виконати свою мрію, заради якої вона розлучилася з бойфрендом і кинула нецікаву роботу. Тепер дівчина разом зі своїм собакою Еллою подорожує по країні в автофургоні. Сідні веде блог в Instagram, в якому розповідає про особливості життя на колесах і ділиться фото.

Затята мандрівниця 24-річна Сідні Фербрач об'їздила вже понад 20 штатів. Щоб придбати фургон, вона працювала відразу в трьох місцях. На покупку і облаштування вона витратила понад 28 тисяч доларів.

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"Батьки були шоковані від мого рішення. Вони немов скам'яніли, коли я повідомила їм про те, що вирушаю в подорож на самоті", – зізналася американка у своєму Instagram, який на сьогодні є основним джерелом її доходу. За подорожами Сідні стежать майже 110 тисяч підписників. Дівчина запевняє, що вона ні про що не шкодує і відчуває себе дуже щасливою.

"Я не кажу, що буду займатися цим все життя. Звичайно, одного разу я вирішу, що пора повернутися додому і завести сім'ю. Але зараз, прокидаючись кожен день, я відчуваю себе найщасливішою на світі", – зізналася Сінді.

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