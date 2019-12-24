Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Дівчина кинула роботу заради подорожей в фургоні: ефектні кадри

  • 21
Дівчина кинула роботу заради подорожей в фургоні: ефектні кадри - фото 1

Американка Сідні Фербрач вирішила виконати свою мрію, заради якої вона розлучилася з бойфрендом і кинула нецікаву роботу. Тепер дівчина разом зі своїм собакою Еллою подорожує по країні в автофургоні. Сідні веде блог в Instagram, в якому розповідає про особливості життя на колесах і ділиться фото.

Затята мандрівниця 24-річна Сідні Фербрач об'їздила вже понад 20 штатів. Щоб придбати фургон, вона працювала відразу в трьох місцях. На покупку і облаштування вона витратила понад 28 тисяч доларів.

І ще: Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри

"Батьки були шоковані від мого рішення. Вони немов скам'яніли, коли я повідомила їм про те, що вирушаю в подорож на самоті", – зізналася американка у своєму Instagram, який на сьогодні є основним джерелом її доходу. За подорожами Сідні стежать майже 110 тисяч підписників. Дівчина запевняє, що вона ні про що не шкодує і відчуває себе дуже щасливою.

"Я не кажу, що буду займатися цим все життя. Звичайно, одного разу я вирішу, що пора повернутися додому і завести сім'ю. Але зараз, прокидаючись кожен день, я відчуваю себе найщасливішою на світі", – зізналася Сінді.

Дівчина кинула роботу заради подорожей в фургоні: ефектні кадри - фото 376042

Дівчина кинула роботу заради подорожей в фургоні: ефектні кадри - фото 376043

Дівчина кинула роботу заради подорожей в фургоні: ефектні кадри - фото 376044

Дівчина кинула роботу заради подорожей в фургоні: ефектні кадри - фото 376045

Дівчина кинула роботу заради подорожей в фургоні: ефектні кадри - фото 376046

Дівчина кинула роботу заради подорожей в фургоні: ефектні кадри - фото 376047

Дівчина кинула роботу заради подорожей в фургоні: ефектні кадри - фото 376048

Читайте також: Фотограф показала шматочок Марсу на нашій планеті

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
  • 18 грудня, 15:14
  • 1068
Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
  • 18 грудня, 16:15
  • 442
Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
  • 17 грудня, 18:17
  • 987
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл