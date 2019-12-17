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Названі найпопулярніші визначні пам'ятки на планеті

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Колізей в Римі - фото 1
Колізей в Римі / gazeta

Туристичний сервіс Trip Advisor представив список найпопулярніших серед мандрівників пам'яток. Рейтинг складений на основі аналізу даних про бронювання квитків для відвідування цих місць.

Відомий туристичний сайт Trip Advisor оприлюднив ТОП 10 найпопулярніших визначних пам'яток світу. До нього увійшли Лувр, Ейфелева вежа, статуя Свободи і будинок Анни Франк.

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Так, на першому місці за популярністю другий рік поспіль виявився Колізей в Римі. Йому в спину дихає паризький музей Лувр. На третьому ж місці опинився музей Ватикану.

Колізей - фото 374556
Колізей
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Музей Лувр
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Музей Ватикану

Також до першої п'ятірки увійшли статуя Свободи в Нью-Йорку і Ейфелева вежа в Парижі.

А в десятці серед найпопулярніших визначних пам'яток є собор Святого Сімейства в Барселоні, Французький квартал в Новому Орлеані (США), будинок Анни Франк в Амстердамі, оглядовий майданчик Skydeck Chicago у найвищій будівлі в Західній півкулі Willis Tower в США і венеціанська площа Сан-Марко.

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Джерело: tripadvisor
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