Скільки МакГрегор заробив за бій із Серроне: кожна секунда обійшлась у шалену суму

Став відомий гонорар Конора МакГрегора за перемогу над Дональдом Серроне на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 246. За поєдинок, який тривав 40 секунд, епатажний ірландець отримав шалену суму!

Бій Конор МакГрегор – Дональд Серроне завершився менш як за хвилину впевненою перемогою досвідченого ірландця. Для 31-річного МакГрегора це був 26-й поєдинок у змішаних єдиноборствах, і за 22-гу перемогу в октагоні він отримав солідні призові.

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Поєдинок з американцем Серроне приніс МакГрегору 78 мільйонів доларів. Офіційний гонорар ірландця становить три мільйони, а решту частину суми він заробив від продажу переглядів бою.

Оскільки Конор нокаутував Серроне на 40-й секунді, виходить, що за кожну секунду він отримав майже два мільйони.

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