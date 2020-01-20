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Скільки МакГрегор заробив за бій із Серроне: кожна секунда обійшлась у шалену суму

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Conor McGregor - фото 1
Conor McGregor / gettyimages

Став відомий гонорар Конора МакГрегора за перемогу над Дональдом Серроне на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 246. За поєдинок, який тривав 40 секунд, епатажний ірландець отримав шалену суму!

Бій Конор МакГрегор – Дональд Серроне завершився менш як за хвилину впевненою перемогою досвідченого ірландця. Для 31-річного МакГрегора це був 26-й поєдинок у змішаних єдиноборствах, і за 22-гу перемогу в октагоні він отримав солідні призові.

Це цікаво: Ефектне відео перемоги МакГрегора над Серроне

Поєдинок з американцем Серроне приніс МакГрегору 78 мільйонів доларів. Офіційний гонорар ірландця становить три мільйони, а решту частину суми він заробив від продажу переглядів бою.

Оскільки Конор нокаутував Серроне на 40-й секунді, виходить, що за кожну секунду він отримав майже два мільйони.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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