Це ноунейм: Ф'юрі образливо висловився про Усика

Британський боксер Тайсон Ф'юрі знову критично відізвався про Олександра Усика. Він впевнено заявив, що не планує з'являтись на одному рингу з українцем.

Відомий британський супертяж Тайсон Ф'юрі продовжує неприємно відгукуватись про українця Олександра Усика, який нещодавно вдало дебютував у суперважкій вазі. Цього разу активний у соцмережах Ф'юрі заявив, що не планує битись з Усиком взагалі.

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"Усика точно немає в моєму списку. Це ноунейм, тому наш бій нікому не цікавий. Грошей така подія не принесе, тоді в чому сенс боксувати з маленьким супертяжем, іноземцем, який погано говорить англійською? Мені потрібні великі бої, які цікавлять вболівальників. Навіть якщо Усик переможе Джошуа, наш бій не буде великим. Це чужинець у західному світі. Чемпіонські пояси вже повернулися на Захід і нікуди звідси не подінуться. Може прозвучати дивно, але титулами чемпіона світу в суперважкій вазі повинні володіти тільки боксери з США і Великобританії", – зазначив Ф'юрі.

Нагадаємо, що британець не в захваті від рішень WBO щодо його наступного суперника і від того, що Олександр Усик може отримати пояс Ентоні Джошуа навіть без бою. Тому він вже встиг обізвати українця "безхатьком з крузервейта".

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