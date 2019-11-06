Скільки людей у світі мають доступ до інтернету

В Організації Об'єднаних Націй визначили, скільки людей на планеті мають підключення до мережі інтернет. За рік користувачів побільшало!

За інформацією Міжнародного союзу електрозв’язку при ООН на сьогодні близько 4,1 мільярда людей на нашій планеті мають доступ до інтернету. Це на 5,3% більше у порівнянні з даними за минулий рік.

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За останні 10 років кількість користувачів виросла з 25,8% (2009 рік) до 53,6% (2019 рік), тобто на сьогодні більшість населення світу мають доступ до світової павутини. Найбільше людей з інтернетом у Європі – 82,5%, а найменше в Африці – 28,2%.

До того ж, найбільше користувачів чоловічої статі (58%), і ця різниця між жінками і чоловіками найразючіша в арабських країнах, в Африці та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Скільки людей у світі користуються інтернетом

Тим часом сьогодні без доступу до мережі живуть майже 3,6 мільярда людей, більшість з них мешкають та працюють у менш розвинених країнах світу.

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