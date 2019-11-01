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Максимум зручності: Google показав оновлений інтерфейс YouTube для смартфонів

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YouTube для смартфонів стане ще зручнішим - фото 1
YouTube для смартфонів стане ще зручнішим

YouTube – один з найпопулярніших мобільних додатків у світі, тому Google постійно працює над його покращенням, щоб користуватися ним було простіше. Зараз компанія запустила тестування нового, зручнішого інтерфейсу відомого сервісу.

Головною зміною оновленого YouTube став блок з коментарями до відео, який дещо переїхав.

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У актуальної версії він розташовується в самому низу сторінки під великою кількістю рекомендацій, сюжетів і іншого. В результаті деякі користувачі навіть не знають про існування коментарів у мобільному клієнті відеохостингу.

У новій версії програми YouTube коментарі відображаються відразу під описом відео. Правда, не всі, а тільки останні три, після натискання на які можна переглянути інші відгуки до ролик і написати власний. Відтворення відео при цьому не зупиняється. На думку Google, така зміна спростить користувачам доступ до коментарів і обговоренню відео.

Максимум зручності: Google показав оновлений інтерфейс YouTube для смартфонів - фото 365248

У компанії відзначають, що новий інтерфейс тестується серед дуже невеликого відсотка користувачів. Поки що розробники збирають відгуки учасників експерименту, після чого будуть приймати рішення про впровадження зміни для всіх.

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Джерело: phonearena
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