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Що говорить про вас безлад у квартирі

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Порядок у квартирі - фото 1
Порядок у квартирі / nytimes

Порядок чи хаос в житті є свого роду дзеркалом того, що відбувається у вас всередині: з вашими думками, бажаннями, цілями і емоціями.

Може здаватися, що будинок – це всього лише простір для відпочинку, тому якщо в ньому панує безлад, це не страшно, інші сфери життя виглядають як окремі приклади успіху і зростання. Однак вибір жити в оточенні хаосу людина робить не просто так, а в силу певних причин.

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Страх змін. Якщо виключити клінічну і психіатричну складову, то перше, про що говорить такий спосіб життя, це наявність у людини страху новизни. Забруднення простору в цьому випадку є своєрідною спробою зупинити час, створити ілюзію безпеки. Закопавшись в купі непотрібних речей, відносин і установок, людина, таким чином, позбавляє себе можливості зіткнутися з чимось новим, живим. Вона чіпляється за минуле, в побутовому плані "прив'язує" себе до старих речей.

Провести межу. Хаотично розкидані речі – це в тому числі історія про особисті кордони. Таким чином людина намагається нагадати собі і іншим, що вона існує, і щось із себе являє. "Як мінімум, цей хаос створив я", – таке пояснення для самого себе в цій ситуації буде цілком логічним. Яка б з причин не була коренем проблеми, в будь-якому випадку, звичка жити в бардаку завжди підсвічує наявність певних психологічних деформацій. Розбиратися і працювати з останніми – необхідно, якщо ви хочете зробити своє життя більш приємним і гармонійним.

Що говорить про вас безлад у квартирі - фото 358188

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Джерело: nytimes
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