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Оренда квартир у Києві: скільки коштує житло в різних районах столиці
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Дослідження аналітиків "OLX Нерухомість" про оренду квартир в Києві виявило, що найчастіше в столиці винаймають однокімнатні квартири. При цьому найдешевше житло – у Деснянському районі, а найдорожче – у Печерському.
За даними дослідження, у Деснянському районі Києва однокімнатна квартира обійдеться у 6 500 гривень на місяць, а за ціну трикімнатної – 9 800 гривень – вже можна зняти однокімнатку в Шевченківському, який є другим за вартістю оренди житла в столиці.
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Традиційно найдорожчі квартири в Печерському районі. Тут ціна оренди однокімнатки становить 14 500 гривень, а трикімнатного житла – 40 600 гривень. Для порівняння, минулого року орендна плата в цьому районі столиці складала 15 000 гривень.
Трійку найдорожчих районів Києва після Печерського й Шевченківського закриває Голосіївський, де середня ціна на однокімнатну квартиру сягає 10 400 гривень.
Дослідження також показало, що однокімнатні та двокімнатні квартири винаймати на початку року, адже до літнього сезону вони дорожчають. Ситуація з "трійками" протилежна – вартість оренди таких квартир зростає взимку.
Якщо порівнювати середню ціну квартир першого півріччя 2019 і 2018 років, то простежується стрімке збільшення цін на всі види житла: однокімнатки зросли на 43%, "двійки" – на 30%, а трикімнатні подорожчали на 44%.
Загалом, рейтинг залишився незмінним. Єдиний район, який суттєво змінив позиції, – Подільський. Минулоріч він посідав друге місце з кінця: тоді за "трійку" в місяць просили 9 500 гривень, а цьогоріч – хочуть вже 14 200 гривень. У підсумку, Поділ наздогнав Дніпровський і Святошинський райони.
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