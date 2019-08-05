Оренда квартир у Києві: скільки коштує житло в різних районах столиці

Дослідження аналітиків "OLX Нерухомість" про оренду квартир в Києві виявило, що найчастіше в столиці винаймають однокімнатні квартири. При цьому найдешевше житло – у Деснянському районі, а найдорожче – у Печерському.

За даними дослідження, у Деснянському районі Києва однокімнатна квартира обійдеться у 6 500 гривень на місяць, а за ціну трикімнатної – 9 800 гривень – вже можна зняти однокімнатку в Шевченківському, який є другим за вартістю оренди житла в столиці.

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Традиційно найдорожчі квартири в Печерському районі. Тут ціна оренди однокімнатки становить 14 500 гривень, а трикімнатного житла – 40 600 гривень. Для порівняння, минулого року орендна плата в цьому районі столиці складала 15 000 гривень.

Трійку найдорожчих районів Києва після Печерського й Шевченківського закриває Голосіївський, де середня ціна на однокімнатну квартиру сягає 10 400 гривень.

Вартість оренди житла в Києві / blog.olx.ua

Дослідження також показало, що однокімнатні та двокімнатні квартири винаймати на початку року, адже до літнього сезону вони дорожчають. Ситуація з "трійками" протилежна – вартість оренди таких квартир зростає взимку.

Якщо порівнювати середню ціну квартир першого півріччя 2019 і 2018 років, то простежується стрімке збільшення цін на всі види житла: однокімнатки зросли на 43%, "двійки" – на 30%, а трикімнатні подорожчали на 44%.

Загалом, рейтинг залишився незмінним. Єдиний район, який суттєво змінив позиції, – Подільський. Минулоріч він посідав друге місце з кінця: тоді за "трійку" в місяць просили 9 500 гривень, а цьогоріч – хочуть вже 14 200 гривень. У підсумку, Поділ наздогнав Дніпровський і Святошинський райони.

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