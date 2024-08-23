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Що подарувати вчителю до 1 вересня – найкращі варіанти презентів

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Ілюстративне фото / unsplash

Квіти – це подарунок, який залишиться актуальним завжди. Кожному приємно отримувати красиві букети. Проте Радіо Максимум пропонує трішки урізноманітнити варіанти подарунків.

1 вересня – день знань та початок нового навчального року. Це велике свято не лише для школярів та їх батьків, але й для вчителів. Тож пропонуємо вам провести його по-особливому.

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Щоб відзначити цей день та висловити свою повагу та вдячність педагогам, багато батьків і учнів обирають подарунок для вчителя. Якщо ви не хочете дарувати щось банальне, пропонуємо вам список ідей, які допоможуть визначитися з подарунком на свято першого дзвоника.

1. Особистий блокнот або планер

Це стильний та практичний подарунок, який поєднує в собі функціональність і особистий підхід. Ви також можете нанести ім’я, прізвище або ініціали вчителя на обкладинку щоденника або планера можна. Це додасть індивідуальності та зробить подарунок більш особистим.

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Особистий блокнот / m39

2. Подарунковий кошик

Зберіть власноруч або купіть готовий невеликий кошик з вишуканими солодощами, чаєм або кавою. Такий подарунок вчителька точно оцінить та буде використовувати його впродовж певного часу.

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Подарунковий кошик / ukraine-flowers

3. Книги

Якщо ви знаєте смаки й вподобання вчителя, можете подарувати цікаву книгу. Або ж якщо сумніваєтесь, що подарунок сподобається – оберіть сертифікат до книгарні, тоді педагог вже самостійно зможе обрати, що почитати.

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Книга / Yakaboo

4. Квитки на культурні заходи

Подарунок у вигляді двох квитків на якийсь концерт, виставку, відвідування театру, кіно, може стати чудовим відпочинком після робочого тижня. Педагогам точно сподобається такий спосіб проведення часу.

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Квитки в кіно

5. Набір чаю

Екзотичні сорти чаю в елегантному упакуванні стануть хорошим подарунком, а особливо восени, коли холодні вечори вже не за горами.

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Набір чаю / Premium Tea

6. Сеанс у психолога

Якщо у вас просунутий клас і вчитель не проти таких підходів, а ви певні, що подарунок буде зрозумілим, вибирайте цей варіант. Зараз можна знайти спеціаліста віддалено на будь-який бюджет.

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Сеанс у психолога

7. Павербанк

Це завжди актуальна річ, оскільки навіть за відсутності блекаутів часто треба підзарядитись у різних ситуаціях.

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Павербанк

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