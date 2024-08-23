Що подарувати вчителю до 1 вересня – найкращі варіанти презентів

Квіти – це подарунок, який залишиться актуальним завжди. Кожному приємно отримувати красиві букети. Проте Радіо Максимум пропонує трішки урізноманітнити варіанти подарунків.

1 вересня – день знань та початок нового навчального року. Це велике свято не лише для школярів та їх батьків, але й для вчителів. Тож пропонуємо вам провести його по-особливому.

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Щоб відзначити цей день та висловити свою повагу та вдячність педагогам, багато батьків і учнів обирають подарунок для вчителя. Якщо ви не хочете дарувати щось банальне, пропонуємо вам список ідей, які допоможуть визначитися з подарунком на свято першого дзвоника.

1. Особистий блокнот або планер

Це стильний та практичний подарунок, який поєднує в собі функціональність і особистий підхід. Ви також можете нанести ім’я, прізвище або ініціали вчителя на обкладинку щоденника або планера можна. Це додасть індивідуальності та зробить подарунок більш особистим.

2. Подарунковий кошик

Зберіть власноруч або купіть готовий невеликий кошик з вишуканими солодощами, чаєм або кавою. Такий подарунок вчителька точно оцінить та буде використовувати його впродовж певного часу.

3. Книги

Якщо ви знаєте смаки й вподобання вчителя, можете подарувати цікаву книгу. Або ж якщо сумніваєтесь, що подарунок сподобається – оберіть сертифікат до книгарні, тоді педагог вже самостійно зможе обрати, що почитати.

4. Квитки на культурні заходи

Подарунок у вигляді двох квитків на якийсь концерт, виставку, відвідування театру, кіно, може стати чудовим відпочинком після робочого тижня. Педагогам точно сподобається такий спосіб проведення часу.

Квитки в кіно

5. Набір чаю

Екзотичні сорти чаю в елегантному упакуванні стануть хорошим подарунком, а особливо восени, коли холодні вечори вже не за горами.

6. Сеанс у психолога

Якщо у вас просунутий клас і вчитель не проти таких підходів, а ви певні, що подарунок буде зрозумілим, вибирайте цей варіант. Зараз можна знайти спеціаліста віддалено на будь-який бюджет.

Сеанс у психолога

7. Павербанк

Це завжди актуальна річ, оскільки навіть за відсутності блекаутів часто треба підзарядитись у різних ситуаціях.

Павербанк

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