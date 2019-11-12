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Скільки коштує найдорожча кава в світі
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Копі-лувак – різновид кави, відомий специфічним способом обробки. Ця кава виробляється в промислових масштабах в Індонезії, на Філіппінах, в Південній Індії і у В'єтнамі. Чому ж ця кава така особлива?
Копі-лувак – один з найдорожчих сортів кави у світі: його вартість близько 550 євро/700 доларів за кілограм! Процес виробництва зерен кави полягає в тому, що мусанг азійський (звірок) поїдає стиглі плоди кавового дерева (кавові вишні), перетравлює їх і випорожнює зернятка кави, які потім збирають люди, миють і сушать їх на сонці.
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Особливий смак копі-лувак пояснюють здатністю шлункового соку мусанга розщеплювати деякі білки, що надають готовому напою гіркоту, а також дією бактерій шлунково-кишкового тракту і взаємодією з виділеннями залоз, до складу яких входить цибетин (часто використовують в парфумерії).
Вважається, що мусанг вибирає тільки спілі і смачні кавові вишні, а об'єм виробництва цієї кави не перевищує декількох сотень кілограмів на рік. Однак наразі цей вид кави нерідко роблять в промислових масштабах на спеціальних звірофермах. Тваринки на таких звірофермах живуть в клітках і позбавлені можливості вільно пересуватися гілками в пошуках найкращих кавових ягід. Очевидно, в неволі мусанг не може вибирати стиглі ягоди.
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