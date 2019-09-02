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Серіал Кріпосна

Піца, яку ви ніколи не куштували: цікавий рецепт

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Рецепт особливої домашньої піци - фото 1
Рецепт особливої домашньої піци / master

Хто з нас не любить піцу? А особливо домашню. Пропонуємо вам рецепт дуже смачної і простої піци, яка припаде до смаку багатьом!

Інгредієнти:

  • Борошно 250 г
  • Сир моцарела 200 г
  • Оливкова олія ​​60 мл
  • Соус песто 3 ст. л.
  • Вода 60 мл
  • Сіль 0,5 ч. л.

Приготування домашньої піци:

  1. Тісто готується швидко і легко. Для цього змішаємо борошно з сіллю. Додамо води і олії. Вимішуємо тісто. Складаємо його в пакет і залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину. З такої кількості тіста, вийдуть три піци. Поділяємо тісто на 3 частини. Кожну розкочуємо у дуже тонкий пласт. За допомогою великої тарілки вирізаємо форму кола (не обов'язково).
  2. Складаємо заготівлю на деко, застелене пергаментним папером. Викладаємо на тісто столову ложку соусу песто і за допомогою пензлика, розмазуємо по всій поверхні.
  3. Зверху посипаємо натертою моцарелою. Можна використовувати будь-який інший сир, але моцарела для піци – те, що треба.
  4. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці, до готовності. Приблизно 10-12 хвилин. Готову піцу розрізаємо, ще в гарячому вигляді, на шматочки. Коли охолоне, шматочки піци перетворяться на дуже смачні чипси.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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