Піца, яку ви ніколи не куштували: цікавий рецепт

Хто з нас не любить піцу? А особливо домашню. Пропонуємо вам рецепт дуже смачної і простої піци, яка припаде до смаку багатьом!

Інгредієнти:

Борошно 250 г

Сир моцарела 200 г

Оливкова олія ​​60 мл

Соус песто 3 ст. л.

Вода 60 мл

Сіль 0,5 ч. л.

Приготування домашньої піци:

Тісто готується швидко і легко. Для цього змішаємо борошно з сіллю. Додамо води і олії. Вимішуємо тісто. Складаємо його в пакет і залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину. З такої кількості тіста, вийдуть три піци. Поділяємо тісто на 3 частини. Кожну розкочуємо у дуже тонкий пласт. За допомогою великої тарілки вирізаємо форму кола (не обов'язково). Складаємо заготівлю на деко, застелене пергаментним папером. Викладаємо на тісто столову ложку соусу песто і за допомогою пензлика, розмазуємо по всій поверхні. Зверху посипаємо натертою моцарелою. Можна використовувати будь-який інший сир, але моцарела для піци – те, що треба. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці, до готовності. Приблизно 10-12 хвилин. Готову піцу розрізаємо, ще в гарячому вигляді, на шматочки. Коли охолоне, шматочки піци перетворяться на дуже смачні чипси.

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