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Скільки кілограмів можна безпечно скинути за тиждень: відповідь фахівців
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Навесні особливо актуальною стає тема схуднення, але важливо, досягати його плавно і без шкоди для організму. Різка втрата ваги може спричинити проблеми зі здоров'ям.
Так, безпечною межею вважається, якщо за тиждень вдалося скинути 0,5-1 кілограми ваги, пише Express. Для здорового схуднення фахівці рекомендують знизити калорійність їжі і збільшити фізичну активність.
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Примітно, що люди, які хочуть швидко схуднути, можуть досягти цього за досить короткий проміжок часу, однак пізніше ця вага швидко повернеться до початкової позначки.
Різке схуднення, відзначають медики, не є стійким і часто супроводжується виникненням серйозних проблем зі здоров'ям.
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