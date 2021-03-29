Скільки кілограмів можна безпечно скинути за тиждень: відповідь фахівців

Навесні особливо актуальною стає тема схуднення, але важливо, досягати його плавно і без шкоди для організму. Різка втрата ваги може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Так, безпечною межею вважається, якщо за тиждень вдалося скинути 0,5-1 кілограми ваги, пише Express. Для здорового схуднення фахівці рекомендують знизити калорійність їжі і збільшити фізичну активність.

І ще: Що буде, якщо кожен день їсти попкорн: усі ПЛЮСИ та МІНУСИ

Примітно, що люди, які хочуть швидко схуднути, можуть досягти цього за досить короткий проміжок часу, однак пізніше ця вага швидко повернеться до початкової позначки.

Різке схуднення, відзначають медики, не є стійким і часто супроводжується виникненням серйозних проблем зі здоров'ям.

Читайте також: Названі наслідки переходу на літній час для організму